'ଧୁରନ୍ଧର'କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା 'ଦ ରାଜା ସାବ', ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜ୍ କଲା ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ରାଜା ସାବ' । 'ଧୁରନ୍ଧର'କୁ ପକାଇଲା ପଛରେ । କଲା ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ । ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର ଆୟ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 10, 2026 at 10:22 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ(ଜାନୁଆରୀ 9ରେ) ପ୍ରଭାସଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ହରର-କମେଡି 'ଦ ରାଜା ସାବ' ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ମାରୁତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଦର୍ଶକ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ଅନେକ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । "ଦ ରାଜା ସାବ" ର ପ୍ରଥମ ଦିନର କଲେକ୍ସନ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ...
'ଦ ରାଜା ସାବ' ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରିଲିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, "ଦ ରାଜା ସାବ" ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 54.15 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ପ୍ରିମିୟର କଲେକ୍ସନକୁ ମିଶାଇ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ମୋଟ ଆୟ ଏବେ 63 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ଓପନିଂ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ହରର-କମେଡି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ, ବିଶେଷକରି ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ।
ଭାଙ୍ଗିଲା 'ଧୁରନ୍ଧର' ଓପନିଂ ରେକର୍ଡ
'ଦ ରାଜା ସାବ' ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ସର୍ବାଧିକ ଓପନର ହୋଇଛି । 'ଦ ରାଜା ସାବ' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାକୁ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ସର୍ବାଧିକ ଓପନର କରିଛି, ରାଧେ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ଓପନିଂ ଦିନର 43.1 କୋଟି ଆୟ ଥିଲା । ଏହାର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଓପନିଂ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 27 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଯାହାର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି 'ଦ ରାଜା ସାବ' 54.15 କୋଟି ଆୟ କରିଛି ।
'ଦ ରାଜା ସାବ' ମାରୁତି ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ସହ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାସଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନିଧି ଅଗ୍ରୱାଲ, ମାଲବିକା ମୋହନନ ଏବଂ ରିଦ୍ଧି କୁମାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । 'ଦ ରାଜା ସାବ' ପିପୁଲ୍ ମିଡିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟାନରରେ ଟିଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି କାର୍ତ୍ତିକ ପଲାନି କରିଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ଥମନ ଏସ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ଅଟନ୍ତି ଟିଜି ବିଶ୍ବ ପ୍ରସାଦ । ଏଥିରେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
