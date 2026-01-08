'ଦ ରାଜା ସାବ' ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ: ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଭାସ ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଜ, ଭାରତରେ କଲାଣି ଏତିକି ଆୟ
'ଦ ରାଜା ସାବ' ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମ ରେକର୍ଡ କଲାଣି । ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ କଲାଣି ଆୟ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 8, 2026 at 5:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମାରୁଥିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ "ଦ ରାଜା ସାବ" ଫିଲ୍ମ ସହ ପ୍ରଭାସ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ହରର ଏବଂ କମେଡିର ମିଶ୍ରଣ ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ପାନ୍-ଇଣ୍ଡିଆ ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ "ଦ ରାଜା ସାବ" ବିଦେଶ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ଦେଖାଉଛି, ଏହାର ମହାନ ପ୍ରିମିୟର ପୂର୍ବରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଧୀର ଆରମ୍ଭ ପରେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରିରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ରିଲିଜ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସିବା ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
'ଦ ରାଜା ସାବ' ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ନିର୍ମାତା ଜାନୁଆରୀ 8ରେ ଫିଲ୍ମର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, "ଦ ରାଜା ସାବ" ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ 40,000 ରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିଛି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତା ଏହାର କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି, "ଦୟା ବିନା ବିଦ୍ରୋହ ।" ଦ ରାଜା ସାବ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ପ୍ରିମିୟର ପାଇଁ 40,000 ରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଗଣନା କରାଯାଉଛି ।
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଦ ରାଜା ସାବ' 1.70 ନିୟୁତ ପାର୍ କରିଛି । ଓପନିଂ ଦିନ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ବୁକିଂ 2 ନିୟୁତ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ବୃଦ୍ଧି ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାକ୍-ବିକ୍ରୟ 1 ନିୟୁତ ପାର୍ କରିଛି । ଆମେରିକା ଏବଂ କାନାଡା ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରାକ୍-ବିକ୍ରୟ UK, ୟୁରୋପ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ଭଳି ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଚାଲିଛି ।
ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ, ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସୁଦ୍ଧା, "ଦ ରାଜା ସାବ" ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଓପନିଂ ଦିନ ପାଇଁ 152,027 ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି । ଫିଲ୍ମର ମୂଳ ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରୟରେ ଆଗରେ ଅଛି, 1,849 ଶୋ ପାଇଁ 148,191 ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି । ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣରେ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜୋରଦାର ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଛି, 1,077 ଶୋ ପାଇଁ 3,689 ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। "ଦି ରାଜା ସାବ"ର ତାମିଲ ସଂସ୍କରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ଶୋ ପାଇଁ କେବଳ 77 ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିଛି ।
ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫର୍ମାଟରେ, ତେଲୁଗୁ ଡଲବି ସିନେ ଶୋ’ଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନୋଟି ଶୋ’ରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା 70 ଟି ଟିକେଟରୁ 29,550 ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହିପରି ଫିଲ୍ମ ସାରା ଭାରତରେ 3,076 ଟି ଶୋ’ ପାଇଁ 164,264 ଟି ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରି 4.62 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ଯଦି ବ୍ଲକ ହୋଇଥିବା ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 8.62 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, 'ଦ ରାଜା ସାବ' ହେଉଛି ପ୍ରଭାସଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ । ମାରୁତି ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ସହ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାସଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନିଧି ଅଗ୍ରୱାଲ, ମାଲବିକା ମୋହନନ ଏବଂ ରିଦ୍ଧି କୁମାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ନୂତନ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । 'ଦ ରାଜା ସାବ' ପିପୁଲ୍ ମିଡିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବ୍ୟାନରରେ ଟିଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି କାର୍ତ୍ତିକ ପଲାନି କରିଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ଥମନ ଏସ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ଅଟନ୍ତି ଟିଜି ବିଶ୍ବ ପ୍ରସାଦ । ଏଥିରେ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
