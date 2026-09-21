'ଦ ପାରାଡାଇଜ୍': ଓପନିଂ ଦିନ ଧମାକା କରିବେ କି ନାନି ? ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ, ମୁମ୍ୱାଇରେ ହେବ ପ୍ରି-ରିଲିଜ ଇଭେଣ୍ଟ
ନାନିଙ୍କ 'ଦ ପାରାଡାଇଜ୍' ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ କରୁଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓପନିଂ ଦିନ ଦମଦାର ରୋଜଗାର ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 21, 2026 at 3:55 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନାନିଙ୍କ ଆଗାମୀ ଆକ୍ସନ୍-ଡ୍ରାମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଦି ପାରାଡାଇଜ୍' । ଯାହା ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ରେ ଏହାର 'ପେଡ୍ ପ୍ରିମିୟର୍' ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଦେଶୀ ବଜାର ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି । ସେପଟେ ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ୱାଇରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର 'ପ୍ରି-ରିଲିଜ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଯୋଗଦେବେ ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବୃହତ ଥିଏଟର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ଦମଦାର କାଷ୍ଟ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଆଶା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । ଯଦିଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି, ତଥାପି ଆଡଭାନ୍ସ ବିକ୍ରି ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ନାନିଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ।
ତେଲୁଗୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ
ଫିଲ୍ମର ପ୍ରକାଶିତ ପୂର୍ବ-ପ୍ରକାଶିତ ନାଟ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତେଲୁଗୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦ ପାରାଡାଇଜ୍ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାର ଭାବରେ ରହିଛି । ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରିମ ବିକ୍ରୟ 3.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଅଧିକ ଥିଏଟର ଏବଂ ଶୋ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହିତ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଫିଲ୍ମଟି ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି । ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଥିଏଟର ପ୍ରଦର୍ଶନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସରେ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିବ । ଅଧିକ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୋ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନର ଆୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତଥାପି, ଅନ୍ତିମ ସଂଗ୍ରହ ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଶୋ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।
'ଦ ପାରାଡାଇଜ୍' ପାଇଁ ଆଗୁଆ ବୁକିଂ: ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ପ୍ରି-ସେଲ୍ ୬,୦୦,୦୦୦ ଡଲାର୍ ପାର୍
'ଦ ପାରାଡାଇଜ୍' ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଟ୍ରେଡ୍ ଟ୍ରାକର୍ 'ଭେଙ୍କି ବକ୍ସ ଅଫିସ୍' ଅନୁଯାୟୀ, ୫୦୫ଟି ସ୍ଥାନ ଏବଂ ୧,୨୦୮ଟି ଶୋ’ରେ ମୋଟ ୨୪,୨୫୫ଟି ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ସହିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆମେରିକା ପ୍ରିମିୟର ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ବିକ୍ରି ପରିମାଣ ୫,୬୧,୯୬୭ ଡଲାର୍ ରହିଛି। ପ୍ରିମିୟର ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରାୟ ତିନି ଦିନ ବାକି ଥିବାବେଳେ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ମୋଟ ଆଡଭାନ୍ସ ବିକ୍ରି ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୬,୧୦,୦୦୦ ଡଲାର୍ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସୂଚାଉଛି, ଯଦିଓ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରି-ସେଲ୍ ପରିମାଣ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୁକିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଦି ପାରାଡାଇଜ୍'ର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବା (ବ୍ରେକ୍-ଇଭେନ୍) ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ବଜାରରୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୋଗଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ।
କ’ଣ 'ଦ ପାରାଡାଇଜ୍' ନାନି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଓପନିଂ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ?
ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଦି ପାରାଡାଇଜ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୦୩.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଥିଏଟର ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାନିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରି-ରିଲିଜ୍ ଥିଏଟର ଡିଲ୍ କରିଛି । ବାଣିଜ୍ୟ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର ବ୍ରେକ-ଇଭେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହାନ୍ତକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ । ନାନିର ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନର ହେଉଛି HIT: The Third Case, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ୩୭.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଦଶରା ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଢ଼ ଓପନିଂ ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଯାହାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ୩୬.୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଥିଲା ।
ଦ ପାରାଡାଇଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଶା ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିଶ୍ୱରେ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ପ୍ରାୟ ୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଏହି ଆକଳନଗୁଡ଼ିକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଓପନିଂ ଆଗୁଆ ବିକ୍ରୟ, ପ୍ରିମିୟର ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ୱାକ୍-ଇନ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗତି ଦେଖାଇବା ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବୁକିଂ ପ୍ରଗତି କରୁଥିବାରୁ, ଏବେ ମୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଉଛି । ଦି ପାରାଡାଇଜ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସିବ, ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ରେ ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରିମିୟର ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।
ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଓଡେଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 'ଦଶରା' ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ନାନିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସହଯୋଗକୁ ଚିହ୍ନିତ କରୁଛି । SLV ସିନେମା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପାରାଡାଇଜ୍ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ରେ ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ଇଂରାଜୀ, ସ୍ପାନିଶ, ବଙ୍ଗାଳୀ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟାଲମ୍ ସହିତ 8ଟି ଭାଷାରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ବିଶେଷ କଥା ହେଲା "ଦ ପାରାଡାଇଜ୍" ସହ ରାଘବ ତେଲୁଗୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ନାନିଙ୍କ ସହ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରୁଥିବା ବେଳେ ନେଗେଟିଭ ରୋଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାପ୍ତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହାର ନିର୍ମାତାମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ 'ଦ ପାରାଡାଇଜ୍'କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ହଲିଉଡ୍ ତାରକା ରାୟନ୍ ରେନୋଲ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଦ ପାରାଡାଇଜ' ସହ ତେଲଗୁରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ରାଘବ ଜୁୟାଲ, ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାର ସହ କରିବେ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ