25 ବର୍ଷ ପରେ ପରଦାକୁ ଆସିଲା ଇରଫାନଙ୍କ ଅନରିଲିଜ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ଲାଷ୍ଟ ଟେନେଣ୍ଟ', କାହିଁକି ହେଲା ବିଳମ୍ୱ ?
ଇରଫାନ ଖାନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ବାଲନଙ୍କ ଅଭିନୀତ 2000 ମସିହାର ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 25 ବର୍ଷ ପରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଆପଣ ଏହାକୁ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଜାଣନ୍ତୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 6, 2026 at 10:59 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇରଫାନ ଖାନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ବାଲନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଦ ଲାଷ୍ଟ ଟେନେଣ୍ଟ" ଶେଷରେ 25 ବର୍ଷ ପରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଏହି ଅପ୍ରକାଶିତ ଫିଲ୍ମଟି ଇରଫାନ ଖାନଙ୍କ 6ଷ୍ଠ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଇରଫାନ ଖାନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ବାଲାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ । ତେବେ ଏହା ବଡ଼ ପରଦା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ।
ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାକୁ YouTube ରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛନ୍ତି । ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଇରଫାନ ଖାନଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ ଏପ୍ରିଲ ୨୯ ତାରିଖରେ ଦି ସଲ୍ଟ ଇନକର୍ପୋରେଟେଡ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ ପୃଷ୍ଠାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ।
ମୁକ୍ତିଲାଭରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି?
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, "ଦି ଲାଷ୍ଟ ଟେନାଣ୍ଟ" ପ୍ରାୟ ତିନି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାର୍ଥକ ଦାସଗୁପ୍ତା ଏହି ଫୁଟେଜ୍ ହରାଇଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସମ୍ପ୍ରତି VHS ରେ ଏହାର ଏକ କପି ପାଇଥିଲେ । ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଶାସନରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ସାର୍ଥକ ତାଙ୍କର କର୍ପୋରେଟ୍ ଚାକିରି ଛାଡି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗିପଡ଼ିଥିଲେ ।
ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଯାତ୍ରାକୁ ମନେ ପକାଇ, ସାର୍ଥକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ୧୯୯୯-୨୦୦୦ ବର୍ଷ ଥିଲା । ମୁଁ ଜଣେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଥିଲି ଏବଂ ସବୁକିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ମୁଁ କାହାକୁ ସହାୟତା କରି ନଥିଲି । ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ନଥିଲି ।" ସେତେବେଳେ ପୁସ୍ତକ ଅର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଆମାଜନ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା । ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା । ମୋର ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ମୁଁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲି । ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲି ଯେ ଏହା ଏକ କ୍ୟାରିୟର ହେବ କି ନାହିଁ । ମୁଁ ଜାଣିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଏହାକୁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।
ତାଙ୍କ ନୋଟରେ, ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ଲେଖିଲି । ମୁଁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଲି । ମୁଁ ଇରଫାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି । ସେ ତୁରନ୍ତ ହଁ କହିଲେ । ମୁଁ ବିଦ୍ୟା ବାଲାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି । ସେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ହଁ କହିଲେ । ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭରେ ଥିଲେ । ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିଲି, ଫୁଟେଜ୍ ହଜିଗଲା - ଗୋଟିଏ କ୍ୟାସେଟ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଫଙ୍ଗସ୍ ରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଗଲା । ମୁଁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି । ଏହା ଏକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ, ଲୁପ୍ତ ସ୍ମୃତି ହୋଇଗଲା ।"
କ୍ୟାସେଟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମର ଏକ VHS ଟେପ୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପାଇଲି । ଗୁଣବତ୍ତା ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଏ ଚିନ୍ତା କରେ - ଏହା ଏବେ ବି ମୋର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ । ଆଜି (ଏପ୍ରିଲ 29), ଇରଫାନଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ, ମୁଁ ଏହାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି । ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ । ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ, ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।"
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ