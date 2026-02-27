ଆଜି ରିଲିଜ ହେବନି 'ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ 2'; ରୋକ୍ ଲଗାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ନିର୍ମାତା
'ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ 2' ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଝଟକା । ଆଜି ରିଲିଜ ହେବନି ଫିଲ୍ମ । 15 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ।ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ନିର୍ମାତା।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 27, 2026 at 10:44 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଡୁଆରେ 'ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ 2' । ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଝଟକା । ରିଲିଜ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଲେ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ । ଆଜି (ଫେବୃଆରୀ 27)ରେ ରିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା ଫିଲ୍ମ । ହେଲେ ଗତ ଗୁରୁବାର (ଫେବୃଆରୀ 26)ରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି 15 ଦିନ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ନେଇ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମର ସାର୍ଟିଫିକେସନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ସିବିଏଫସିକୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ପରେ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ନିର୍ମାତାମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।
15 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଜାରି କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ CBFC
ଜଷ୍ଟିସ୍ ବେଚୁ କୁରିଆନ୍ ଥମାସ ଫିଲ୍ମର ମୁକ୍ତିଲାଭକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦୁଇଟି ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନକରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ (CBFC) ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରାଯାଇ ନଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିନେମାକୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବା ସମୟରେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କରିନାହାନ୍ତି ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ (CBFC) ସାର୍ବଜନୀନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଚାର ନକରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସମାଲୋଚକମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେରଳ ରାଜ୍ୟକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିପାରେ ଏବଂ ଥିଏଟରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ CBFCକୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପୁନଃପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ସମୀକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ଥିଏଟର କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ନିର୍ମାତା
‘ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ 2 - ଗୋଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ’ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବୁଧବାର ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସତ୍ୟପାଠରେ ପ୍ରଯୋଜକ ବିପୁଲ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡର ହିଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁକ୍ତିଲାଭକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଯୋଜକ ବିପୁଲ ଅମୃତଲାଲ ଶାହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଇନଗତ ଟିମ୍ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥଗିତାଦେଶକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଓକିଲମାନେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ "ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରି 2" ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗଠିତ ବିଶେଷଜ୍ଞ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପର କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ମୁକ୍ତିଲାଭ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଘଟାଇବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବିଚଳିତକାରୀ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପନ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ' ଟିଜର ହଟାଯିବ କି ? ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଆସିଲା ବୟାନ, କହିଲେ 'ଏହା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ...'
କେରଳକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ
ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ "ଦି କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ 2"ର ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ (CBFC) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା। ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କେରଳକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁକ୍ତିଲାଭକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦାୟର ଆବେଦନରେ ଆବେଦନକାରୀମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶୀର୍ଷକ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ସାମଗ୍ରୀ ଉଭୟ କେରଳକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦର୍ଶାଉଛି । ଏଥିରେ ଏପରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯାହା ସଦଭାବନାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏକ ଆବେଦନରେ ଶୀର୍ଷକରୁ "କେରଳ"କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ