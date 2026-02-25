ETV Bharat / entertainment

'ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ' ଟିଜର ହଟାଯିବ କି ? ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଆସିଲା ବୟାନ, କହିଲେ 'ଏହା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ...'

ବିବାଦରେ "ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ 2" । ଏହି ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବି ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ହଟାଇ ଦିଆଯିବ । ନିର୍ମାତାଙ୍କ ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା।

THE KERALA STORY 2
THE KERALA STORY 2 (poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 25, 2026 at 10:55 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଡୁଆରେ 'ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ 2 - ଗୋଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ' । ଫିଲ୍ମକୁ ଅନେକ 'ପ୍ରୋପାଗୋଣ୍ଡା' ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । କେବଳ ଏତିକି ନୁୁହେଁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବି ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ହଟାଇ ଦିଆଯିବ । କୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତା ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।

'ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ' ଟିଜର ହଟାଯିବ କି ? ନିର୍ମାତାଙ୍କ ବୟାନ

ନିର୍ମାତା ସନସାଇନ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ 2- ଗୋଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଟିଜରକୁ ହଟାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ଭ୍ରାମକ । ମାମଲାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି । କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି କୋର୍ଟ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି । ଆମେ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିନାହୁଁ କିମ୍ବା ହଟାଇନାହୁଁ । ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ଏବଂ ଟ୍ରେଲର ଉଭୟ ଆମର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ । ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ ନ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ ଅନୁମାନମୂଳକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସାରଣରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ । ଏପରି ଭୁଲ ସୂଚନା କେବଳ ଅନାବଶ୍ୟକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।"

କାହିଁକି ବିବାଦରେ 'ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ 2' ଫିଲ୍ମ ?

ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି । ତଥାପି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । କେତେକ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରଚାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପ୍ରୋପାଗୋଣ୍ଡା' ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ଏହାର ରିଲିଜରେ ରୋକ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି । କୋର୍ଟ ଫିଲ୍ମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ (CBFC)କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଫିଲ୍ମରେ କେରଳର ନାମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ । ତେବେ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ 2 ର ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ କୋଚିର କୋର୍ଟରେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମର ସ୍କ୍ରିନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ରୋକ ନେଇ ମାମଲା

କନ୍ନୁର ଜିଲ୍ଲାର କନ୍ନଭମର ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ରୀଦେବ ନାମ୍ବୁଦିରି ଏହି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ସେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ରିଟ୍ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ସେ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ (CBFC) ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ବିପୁଲ ଅମୃତଲାଲ ଶାହଙ୍କୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁକ୍ତିଲାଭ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାତିଲ କରିବା ସହ ଆବେଦନରେ ଏହାର ଶୀର୍ଷକ ପୁନଃବିଚାର ସମେତ କିଛି ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଆବେଦନକାରୀମାନେ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଆଇନ, 1952 ଅନୁଯାୟୀ ବୈଧାନିକ ଆଦେଶର ଉପଯୁକ୍ତ ପାଳନ ନକରି CBFC ଦ୍ୱାରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

କହିରଖୁଛୁ କି, ୨୦୨୩ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀର ସିକ୍ୱେଲ୍ ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ ୨, ତିନି ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ ବିବାହ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା କଥାରେ ପଡ଼ି ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି । ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ବିରୋଧୀ ନେତା, ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହାକୁ 'ପ୍ରୋପାଗୋଣ୍ଡା' ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହା ଗବେଷଣାତ୍ମକ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ANI ସହ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାମାକ୍ଷା ନାରାୟଣ ସିଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କିଛି ଭୁଲ କିମ୍ବା ଭ୍ରାମକ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ "ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ଛାଡିଦେବେ ।"

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

