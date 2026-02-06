ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ 'ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ 2': କାହାଣୀ କ'ଣ ଓ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ,
'ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ' ଦମଦାର ସଫଳତା ପରେ ବିପୁଲ ଅମୃତଲାଲ ଶାହ 'ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ 2: ଗୋଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ' ସହ ଫେରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଫିଲ୍ମର କାହଣୀ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ ?
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିପୁଲ ଅମୃତଲାଲ ଶାହ ଏବଂ ସନସାଇନ୍ ପିକଚର୍ସ ଲିମିଟେଡର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ 2, ଯାହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନାମ ହେଉଛି ବିୟଣ୍ଡ ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ, ପୁଣିଥରେ ସତ୍ୟ ଜୀବନ କାହାଣୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବ । ଏହା ପ୍ରକୃତ ପୀଡିତାଙ୍କ ସ୍ୱର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲୁକ୍କାୟିତ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରକାଶିତ କାହାଣୀ ଦେଖାଇବ । ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନୂତନ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ଅଭିନୟ ସରଳ, ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବାସ୍ତବତାରେ ଆଧାରିତ । ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ କେଉଁ ତାରକା ଆସିବେ ନଜର ?
ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆସିବେ ନଜର
'ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ' ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର 4 ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଇସଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ, ଏହା "ଲଭ୍ ଜିହାଦ" ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଏବଂ ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ତିନି ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରଣ କରିବ । ଉଲ୍କା ଗୁପ୍ତା, ଅଦିତି ଭାଟିଆ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଓଝା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ସେମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ: ପୋଲିସ ଏକ କଥିତ ଚାଲାଣ ଏବଂ ଶୋଷଣ ରାକେଟ ସହିତ ଜଡିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅସଫାରୁଲ ହକ୍ ନାମରେ ଗିରଫ କରିଛି । ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ ବ୍ୟବହାର କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଏବଂ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ଯେପରି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିରୀହ ମହିଳାଙ୍କୁ କିପରି ଫସାଇ ଦିଆଯାଏ ତାହା ଦର୍ଶାଇଛି । ସେହିପରି ଅସଫାରୁଲ ହକ୍ଙ୍କ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଏବଂ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାଶ କରେ । ଏହା ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଏବଂ ଦର୍ଶାଏ ଯେ କେତେକ ସମୟରେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଏବଂ ରିଲ୍ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀଣ ହୋଇପାରେ ।
ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ
ସୁଦୀପ୍ତୋ ସେନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ବିପୁଲ ଶାହଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ "ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ" ୫ ମଇ, ୨୦୨୩ ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ଅଦା ଶର୍ମା, ଯୋଗିତା ବିହାନୀ, ସିଦ୍ଧି ଇଦନାନୀ ଏବଂ ସୋନିଆ ବାଲାନୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସାତ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ଭାଷାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା । 3 ବର୍ଷ ପରେ, ଏହାର ସିକ୍ୱେଲ୍, "ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ ୨" ଆସୁଛି । ଯାହାକୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାମାଖ୍ୟ ନାରାୟଣ ସିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ଫେବୃଆରୀ ୨୭ ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
