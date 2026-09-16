ପୁଣି ହସାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କପିଲ ଓ ସୁନୀଲ, ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ 'ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କପିଲ୍ ଶୋ' ସିଜନ 5
ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ 'ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କପିଲ୍ ଶୋ'ର ସିଜନ୍ ୫ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2026 at 3:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର: 'ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କପିଲ୍ ଶୋ' ର ସିଜିନ୍ ୫ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଆଜି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରୋମୋ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଶୋ' ଏହାର ପଞ୍ଚମ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଫେରୁଛି । ଏଥର ଶୋ'ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ଥିମ୍ ହେଉଛି 'ହସି କା ତ୍ୟୋହାର' (ହାସ୍ୟର ଉତ୍ସବ)।
ବୁଧବାର ଦିନ, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ 'ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କପିଲ୍ ସୋ'ର ପଞ୍ଚମ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ କପିଲ ଶର୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମେଡି ଟିମ୍ର ଏକ ଝଲକ ସେୟାର କରିଛି । ଏହି ନୂଆ ସିଜିନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଉତ୍ସବର ଋତୁରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ । ପ୍ରୋମୋ ଜାରି କରିବା ସମୟରେ ନିର୍ମାତାମାନେ ଲେଖିଥିଲେ: "ଢୋଲ, ନଗାଡ଼ା - ସବୁକିଛି ବାଜିବ, କାରଣ ହାସ୍ୟର ଉତ୍ସବ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସକୁ ଆସୁଛି । 'ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କପିଲ୍ ସୋ' ସିଜିନ୍ ୫ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ରାତି ୮ଟାରୁ, କେବଳ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ।"
ପ୍ରୋମୋ ଅନୁଯାୟୀ, ପଞ୍ଚମ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ସୁନୀଲ ଗ୍ରୋଭର, କୃଷ୍ଣା ଅଭିଷେକ, କିକୁ ଶାରଦା, ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୁରନ୍ ସିଂହ ଏବଂ ନବଜୋତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିବେ । ଏହି ଶୋ'ରେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା, କମେଡି ସ୍କେଚ୍, ମଜାଦାର କଥୋପକଥନ ଏବଂ ହାଲୁକା ଥଟ୍ଟା-ମଜା ଜାରି ରହିବ । ଏଥର ଶୋ'କୁ 'ହାସ୍ୟର ଉତ୍ସବ' ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କମେଡି, ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ମନୋରଞ୍ଜନର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଅତିଥି ତାଲିକାରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚେହେରା ଏବଂ ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ସାମିଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଆଉ ଏକ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଫେରିବା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ କପିଲ ଶର୍ମା କହିଲେ, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଜିନ୍ ସମୟରେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ବହୁତ ମଜା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ବାକି ଅଛି । ଆଉ ମୋ ମତରେ ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରେରଣା ଦିଏ । ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ରେ 'ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କପିଲ୍ ସୋ' କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦର୍ଶକ ଯେଉଁ ଭଲପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞ । ଏଥର ଆମେ ଆଗାମୀ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ—ହେଉ ତାହା ଦୀପାବଳି କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ—ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ପାଳନ କରିବୁ। ବାସ୍, ଅର୍ଚ୍ଚନା-ଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ଲଫାପା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ; ବାକି ରହିଲା କଥା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହସ-ଖୁସିର ଏକ ଉତ୍ସବ ନେଇ ଆସୁଛୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଚୀନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ଅଟକିଛି କି ସଲମାନଙ୍କ 'ମାତୃଭୂମି' ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ? CBFCରୁ ମିଳିପାରୁନି ମଞ୍ଜୁରୀ
ଦିଶା ସାଲିଆନ୍ ମାମଲା: FIR-ରେ ନାଁ ଆସିବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସୂରଜ ପାଞ୍ଚୋଲି, କହିଲେ 'ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ...'
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ