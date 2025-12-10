ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କପିଲ୍ ଶୋ ୪: ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ସିଜନ୍ 4 ଘୋଷଣା, ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜରେ ଆସିବେ କପିଲ
କପିଲ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନରେ 'ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କପିଲ୍ ଶୋ'ର ନୂତନ ସିଜନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରିମିୟର୍ ତାରିଖ ଜାଣନ୍ତୁ...
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମା ଆଜି ଡିସେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଝିଅ ଅନାୟରାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ, ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ କମେଡି ଶୋ "ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କପିଲ ଶୋ"ର ନୂତନ ସିଜିନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୋ'ର ନୂତନ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରିମିୟର ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ବୁଧବାର ଦିନ, କପିଲ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅନାୟରାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏକ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମୋର ପ୍ରିୟ । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଆଜି ୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଛ । ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି କ'ଣ ତାହା ଅନୁଭବ କରାଇଛ, ଏବଂ ତୁମର ନାମ ଅନାୟରାର ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ସେହିପରି। ଆମ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସି ଆଣିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ । ପାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି । ସୁଟିଂ ଶେଷ କରିବା ପରେ ସେ ସିଧା ତୁମର ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିକୁ ଆସିବେ । ତୁମେ ଜାଣ ତୁମ ବାପା ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । ଏବେ ପାଇଁ, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଗୀତକୁ ଆମ ଫଟୋରେ ରଖୁଛି । ଭଗବାନ ମୋ ପ୍ରିୟତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ।"
ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ, ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ଶୋ'ର ଏକ ପ୍ରୋମୋ ରିଲିଜ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରିମିୟର ତାରିଖ ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରୋମୋ ରିଲିଜ କରି କପିଲ ଶର୍ମା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସଂକ୍ଷେପରେ, ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ମାଷ୍ଟିଭର୍ସକୁ ସ୍ୱାଗତ । ଡିସେମ୍ବର 20 ରାତି 8 ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କପିଲ ଶୋ'ର ନୂତନ ସିଜିନ୍ କେବଳ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ।"
ନୂଆ ସିଜନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କପିଲ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିସାରିଛି, ନୂଆ ସିଜନ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ? କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ତୁମର ପ୍ରେମ ଏବଂ ତୁମର ଆଶା ମୋତେ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ । ଏଥର ମଧ୍ୟ, ତୁମର ଆଶା ମୋତେ ଅନେକ ନୂଆ ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ କରିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛି, ଏବଂ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପସନ୍ଦ କରିଆସୁଥିବା ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ । ତେଣୁ, ମୁଁ ସିଜିନ୍ 4 ରେ Netflix ରେ ଏହି ସମସ୍ତ କମେଡି ଅବତାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଛି, ଯାହା କମେଡି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଲ୍ଟିଭର୍ସ ହେବ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ମଜା ।"
ଏହି ସିଜନ୍ରେ, କପିଲ୍ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ବାବା, ତୌଜି, ରାଜା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ସମେତ ଅନେକ ନୂତନ ଅବତାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ସମସ୍ତ ବୟସର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ନୂତନ ଚରିତ୍ର ଆଣିବ । "ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କପିଲ୍ ଶୋ ସିଜିନ୍ 4" ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ Netflix ରେ ପ୍ରିମିୟର୍ ହେବ ।
