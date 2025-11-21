ମନୋଜ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସିରିଜ 'ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ 3' ରିଲିଜ: ପଇସା ଭସୁଲ ନା ବିରକ୍ତିକର ? ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ
ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ ଭିଡଓରେ 'ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ 3' ରିଲିଜ । ସିରିଜ କେମିତି ହୋଇଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2025 at 1:56 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ମନୋଜ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ 'ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ 3' ଏବେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହି ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହୋଇଛି ଏବଂ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ପୁଣି ଥରେ ଗୁପ୍ତଚର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତିୱାରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ମନୋଜଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଶେଷରେ ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି । ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ ସିଜିନ୍ 3 ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଟ୍ କି ନାହିଁ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
#TheFamilyMan3 (3.25/5)— Kshamik (@Kshamik4) November 21, 2025
Started off on a strong note with 2 amazing eps, but somewhat lost steam in the latter ones before picking up again from the 6th. The grounded approach felt missing & things also get superficial after a point, but I was still engaged. (1/2) pic.twitter.com/G7gbM9w5sB
'ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ 3' ରିଭ୍ୟୁ
ଏହି ଥର, ମନୋଜଙ୍କ ସହିତ ଜୟଦୀପ ଅହଲାୱତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସିରିଜକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛି । ନୂତନ ସିଜିନରେ 7ଟି ଏପିସୋଡ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପରେ, ଦର୍ଶକମାନେ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସିଜିନ୍ 3 ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି । କେତେକ ତୃତୀୟ ସିଜିନ୍ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ପାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ବିରକ୍ତିକର କହିଥିଲେ । ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ ସିଜିନ୍ 3 ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ସିରିଜ ଆହୁରି ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା । ଏଥର, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତିୱାରୀ ଜଣେ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ପୁରୁଷ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ପୁରୁଷ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି । ରାଜ୍ ଏବଂ ଡିକେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ କିଛି ବିଶେଷ ନଥିଲା ।"
Just finished Family Man Season 3… and honestly, that ending didn’t sit right with me. 🥲— Pavan kulkarni (@Pavankulkarniii) November 20, 2025
After all the build-up, I expected something more solid. Not satisfied with how it wrapped up. #FamilyMan3 #FamilyManSeason3 pic.twitter.com/AdwejAQbRn
#TheFamilyMan3 my favorite indian show returns- with great new additions and a story set in the north-east. Not as outspoken about issues as in the past but still subtle. I missed the signature 1 shot sequence. It felt like half a season and that ending...oh! but but but..— greg's house (@prattweets10) November 21, 2025
(1/2) pic.twitter.com/Uia8zHmpxw
ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ରାଜ ଏବଂ ଡିକେ, ଆମ ପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକର ଶେଷ ସିଜିନରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ ? ତୁମେ ଏଥିରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅପ୍ସ ଏବଂ ପଠାନ ଭଳି ସିନେମା ସାମିଲ କରିଛ । ମୁଁ ନିରାଶ ।" ଆଉ ଜଣେ "ଦି ଫ୍ୟାମିଲି ସିଜିନ୍ 3" କୁ ବୋରିଂ ବୋଲି କହି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ କୌଣସି ସସପେନ୍ସ ନାହିଁ, କୌଣସି ଡ୍ରାମା ନାହିଁ, କୌଣସି ରୋମାଞ୍ଚ ନାହିଁ । ଅଭିନୟ ଠିକ୍ ଅଛି । ମୁଁ ମୋର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ସମସ୍ତ ଆଶା ହଜିଯାଇଛି । ଏବେ, ସିଜିନ୍ 4 ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ।"
Watched From Midnight To 6 AM, No Regrets. The Family Man 3 Is Pure Gold 🐐 @BajpayeeManoj & @JaideepAhlawat Have Once Again Proved Why They’re Among The Finest Actors In The Industry . ❤️@rajndk Sirf Ek Episode Bada Dete Toh Chain Ki Nind Aati 😭 https://t.co/6zrOSPxb6C— A T M A R A M (@mr_deadskull) November 21, 2025
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଅଭିନୟ ମୋ ରକ୍ତରେ ଅଛି': 'ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ 3' ସିରିଜ ନେଇ ଅକୁହା କଥା କହିଲେ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ
#TheFamilyMan3 :⭐⭐⭐— Lakshman Sai Kumar Tumati (@LakshmanOnX) November 20, 2025
Season 1>Season 2>Season 3
Weakest season yet. Mainly because of a generic villain
This season Srikant Tiwari fulfilled his duty as the wanted man but not so much as the family man. His family let him down big time in a way
The big " south" cameos were… pic.twitter.com/pQtIKof9Tj
'ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍ 3' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସିଜନ୍ 3ର କାହାଣୀ ସିଜନ୍ 2ର ଶେଷରୁ ଜାରି ରହିଛି । ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ, ଯେଉଁଠାରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର, ଏବଂ ଚୀନ୍ ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ (ସୀମା ବିଶ୍ୱାସ) ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ମୁଖ୍ୟ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି (ଡାଲିଫ୍ ତାହିଲ୍)ଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତିୱାରୀ (ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ)ଙ୍କୁ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭରସା କରନ୍ତି । ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କିଲର ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ଲର୍ଡ ରୁକ୍ମା (ଜୟଦୀପ ଆହଲାୱତ)ଙ୍କୁ ଭେଟିଥାନ୍ତି । ମିଶନକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ, ସବୁକିଛି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ