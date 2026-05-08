ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରିଲିଜ ହେବ 'ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସ', ସୌରଭ ଦାସ କହିଲେ 'ଶେଷରେ ମୋ ସହରର ଲୋକେ ଦେଖିବେ ଫିଲ୍ମ'
ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ "ଦି ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସ" ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ସୌରଭ ଦାସ ତାଙ୍କର ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଅଧୁରା କାମ ପୂରଣ ହେଲା ।"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 8, 2026 at 4:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିବାଦ, ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କ ଏବଂ ମୁକ୍ତିଲାଭରେ ବିଳମ୍ବ ପରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସ" ଶେଷରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଭିନେତା ସୌରଭ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ "ଗୋପାଳ ପାଠ" ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସୌରଭ ଦାସ ETV ଭାରତ ସହ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଗତବର୍ଷ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସାରା ଦେଶରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସିନେମା ହଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇନଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ଅଧୁରା କାମ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ସୌରଭ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଶେଷରେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍ ଏହି ଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଆସୁଛି । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ମୋର କାମ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହରର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରି ନାହାଁନ୍ତି । ସେହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି ।" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଟାଟାନଗରରେ ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଲକାତାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ନିକଟତର ବନ୍ଧୁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖି ନାହାଁନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ରିଲିଜ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଛି ।
ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ମୋର ପ୍ରିୟଜନମାନେ ନିଜ ସହରରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିପାରିବେ । କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ମଣ୍ଟୁ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ଗୁଟ୍ଟି ମଲ୍ଲାର ଭଳି ଧାରାବାହିକରୁ ଚିହ୍ନିପାରିଲେ । ଯଦି ସେମାନେ ସେହି ଭୂମିକାରେ ମୋର ଅଭିନୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ଏହି ଭୂମିକାରେ ଦେଖି ଆହୁରି ଖୁସି ହେବେ ।"
ସୌରଭ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମଟିର ମୁକ୍ତି ସହ ଜଡିତ ଏକ ବିଶେଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସିନେମା ହଲରେ ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିବା ପରେ, ଅନୁପମ ଖେର ସାର୍ ନିଜେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି ।
ଦ ବେଙ୍ଗଲ୍ ଫାଇଲ୍ସ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମିଥୁନ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅନୁପମ ଖେର, ପଲ୍ଲବୀ ଜୋଶୀ, ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଚାଟାର୍ଜୀ ଏବଂ ମୋହନ କପୁରଙ୍କ ସହିତ ବଙ୍ଗୀୟ ଅଭିନେତା ଶାଶ୍ୱତ ଚାଟାର୍ଜୀ, ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୌରଭ ଦାସ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
