ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ; 40କୋଟି ଛୁଇଁଲା 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ', 100 କୋଟିରୁ ଏତିକି ଦୂରରେ 'ଥାମା'
ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କଡା ଟକ୍କର । 'ଥାମା' ଓ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ପରଦାରେ ରାଜ୍ କରୁଛି। ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆୟ କରୁଛି। ଜାଣନ୍ତୁ କଲେକ୍ସନ
Published : October 27, 2025 at 7:34 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ପରସ୍ପର ସହ ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି । ମଡୋକ ଫିଲ୍ମସର ହରର-କମେଡି 'ଥାମା' ଦୀପାବଳିରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟରେ, 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ପୂର୍ବରୁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା । 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' କଡା ଟକ୍କର ସତ୍ତ୍ୱେ ବଲିଉଡର ଏହି ଦୁଇ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଏହିପରି 'ଥାମା' ଓ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ମୋଟା ଅଙ୍କର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି । 'ଥାମା' 100 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଆୟ କରିଥିବା ବେଳେ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ନିଜ ବଜେଟ ମୂଲ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଆୟ ସଫଳତା ହାତେଇଛି ।
'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ଦୃଢ଼ ଓପନିଂ କରିଥିଲା ଏବଂ ସପ୍ତାହରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ 9 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $1.9 ବିଲିୟନ) ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏହା 13.89% ହ୍ରାସ ପାଇ 7.75 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $1.75 ବିଲିୟନ) ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଏହା 22.58% ହ୍ରାସ ପାଇ 6 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $1.6 ବିଲିୟନ) ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଏହା 8.33% ହ୍ରାସ ପାଇ 5.5 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $1.6 ବିଲିୟନ) ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଏହା 13.64% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 6.25 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $1.75 ବିଲିୟନ) ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ରିଲିଜ୍ର ଷଷ୍ଠ ଦିନ, ପ୍ରଥମ ରବିବାରରେ 6.75 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $1.75 ବିଲିୟନ) ଆୟ କରିଛି । ଏହିପରି ଫିଲ୍ମ ମୋଟ ଆୟ 41.25 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
6 ଦିନରେ ବଜେଟ୍ରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର
ଭାରତରେ'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' 6 ଦିନର ମୋଟ ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ 41.25 କୋଟି ରୋଜଗାର ସହ ଫିଲ୍ମଟି ହିଟ୍ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । କହିରଖୁଛୁ କି, ଫିଲ୍ମର ବଜେଟ 25-30 କୋଟି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ରିଲିଜର 4 ଦିନରେ ହିଁ ନିଜ ବଜେଟ ମୂଲ୍ୟ ଆୟ କରିସାରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବଜେଟ୍ର ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଥିବା, ଫିଲ୍ମଟି ଏବେ ହିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ।
'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ହାଇ ଭୋଲଟେଜ ଷ୍ଟୋରୀ ଟେଲିଂ(ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ମରଜାଁୱା)ର ମାଷ୍ଟର ମିଲାପ ମିଲନ ଜାୱେରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓ ମୁସ୍ତାକ ଶେଖଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଲିଖିତ । 'ଦ ସାବରମତି ରିପୋର୍ଟ'ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୋନମ ବାଜୱାଙ୍କ ସହ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
'ଥାମା' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
'ଥାମା' ରିଲିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ବମ୍ପର ବ୍ୟବସାୟ କରିଆସୁଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ହରର କମେଡି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 24 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଏକ ଦୃଢ଼ ଓପନିଂ ପରେ, ଦୀପାବଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ସନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଦ୍ୱିତାୟ ଦିନରେ 18.6 କୋଟି, ତୃତୀୟ ଦିନରେ 13 କୋଟି, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ 10 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ 13.1 କୋଟି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ, ପ୍ରଥମ ରବିବାରରେ ଫିଲ୍ମ 13 କୋଟି ଆନୁମାନିକ ଆୟ କରିଛି । ଏହା ସହ 'ଥାମା'ର ଛଅ ଦିନର ମୋଟ ଆୟ ଏବେ 91.70 କୋଟି ହୋଇଛି ।
'ଥାମା' ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି
91.70 କୋଟି ଆୟ ସହ 'ଥାମା' ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତୀ 'ଅନ୍ଧାଧୁନ' (72.5 କୋଟି, କୋଇମୋଇଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ)କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଏହା 'ଡ୍ରିମ ଗାର୍ଲ 2' (105 କୋଟି)କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ହେବ । ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସହଜରେ 'ବାଲା' (116.38 କୋଟି)କୁ ପଛରେ ପକାଇବ ।
'ଥାମା' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ସରପୋତଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏହାକୁ 'ରକ୍ତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ' ଏବଂ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଉପକଥା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ । ଏଥିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ପରେଶ ରାୱଲ ଏବଂ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତ ଫେମ୍ ଫୈସଲ ମଲିକଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
