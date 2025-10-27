ETV Bharat / entertainment

ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ; 40କୋଟି ଛୁଇଁଲା 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ', 100 କୋଟିରୁ ଏତିକି ଦୂରରେ 'ଥାମା'

ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କଡା ଟକ୍କର । 'ଥାମା' ଓ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ପରଦାରେ ରାଜ୍ କରୁଛି। ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆୟ କରୁଛି। ଜାଣନ୍ତୁ କଲେକ୍ସନ

THAMMA VS EK DEEWANE KI DEEWANIYAT
THAMMA VS EK DEEWANE KI DEEWANIYAT (photo: film poster)
Published : October 27, 2025 at 7:34 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ପରସ୍ପର ସହ ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି । ମଡୋକ ଫିଲ୍ମସର ହରର-କମେଡି 'ଥାମା' ଦୀପାବଳିରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟରେ, 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ପୂର୍ବରୁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା । 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' କଡା ଟକ୍କର ସତ୍ତ୍ୱେ ବଲିଉଡର ଏହି ଦୁଇ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଏହିପରି 'ଥାମା' ଓ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ମୋଟା ଅଙ୍କର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି । 'ଥାମା' 100 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଆୟ କରିଥିବା ବେଳେ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ନିଜ ବଜେଟ ମୂଲ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଆୟ ସଫଳତା ହାତେଇଛି ।

'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ଦୃଢ଼ ଓପନିଂ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସପ୍ତାହରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ 9 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $1.9 ବିଲିୟନ) ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏହା 13.89% ହ୍ରାସ ପାଇ 7.75 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $1.75 ବିଲିୟନ) ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଏହା 22.58% ହ୍ରାସ ପାଇ 6 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $1.6 ବିଲିୟନ) ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଏହା 8.33% ହ୍ରାସ ପାଇ 5.5 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $1.6 ବିଲିୟନ) ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ​​ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଏହା 13.64% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 6.25 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $1.75 ବିଲିୟନ) ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ରିଲିଜ୍‌ର ଷଷ୍ଠ ଦିନ, ପ୍ରଥମ ରବିବାରରେ 6.75 କୋଟି (ପ୍ରାୟ $1.75 ବିଲିୟନ) ଆୟ କରିଛି । ଏହିପରି ଫିଲ୍ମ ମୋଟ ଆୟ 41.25 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

6 ଦିନରେ ବଜେଟ୍‌ରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର

ଭାରତରେ'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' 6 ଦିନର ମୋଟ ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ 41.25 କୋଟି ରୋଜଗାର ସହ ଫିଲ୍ମଟି ହିଟ୍ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । କହିରଖୁଛୁ କି, ଫିଲ୍ମର ବଜେଟ 25-30 କୋଟି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ରିଲିଜର 4 ଦିନରେ ହିଁ ନିଜ ବଜେଟ ମୂଲ୍ୟ ଆୟ କରିସାରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବଜେଟ୍‌ର ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍‌ରେ ଥିବା, ଫିଲ୍ମଟି ଏବେ ହିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ।

'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ହାଇ ଭୋଲଟେଜ ଷ୍ଟୋରୀ ଟେଲିଂ(ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ମରଜାଁୱା)ର ମାଷ୍ଟର ମିଲାପ ମିଲନ ଜାୱେରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓ ମୁସ୍ତାକ ଶେଖଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଲିଖିତ । 'ଦ ସାବରମତି ରିପୋର୍ଟ'ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୋନମ ବାଜୱାଙ୍କ ସହ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

'ଥାମା' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

'ଥାମା' ରିଲିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ବମ୍ପର ବ୍ୟବସାୟ କରିଆସୁଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ହରର କମେଡି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 24 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଏକ ଦୃଢ଼ ଓପନିଂ ପରେ, ଦୀପାବଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ସନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଦ୍ୱିତାୟ ଦିନରେ 18.6 କୋଟି, ତୃତୀୟ ଦିନରେ 13 କୋଟି, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ 10 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ 13.1 କୋଟି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ, ପ୍ରଥମ ରବିବାରରେ ଫିଲ୍ମ 13 କୋଟି ଆନୁମାନିକ ଆୟ କରିଛି । ଏହା ସହ 'ଥାମା'ର ଛଅ ଦିନର ମୋଟ ଆୟ ଏବେ 91.70 କୋଟି ହୋଇଛି ।

'ଥାମା' ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି

91.70 କୋଟି ଆୟ ସହ 'ଥାମା' ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତୀ 'ଅନ୍ଧାଧୁନ' (72.5 କୋଟି, କୋଇମୋଇଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ)କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଏହା 'ଡ୍ରିମ ଗାର୍ଲ 2' (105 କୋଟି)କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ହେବ । ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସହଜରେ 'ବାଲା' (116.38 କୋଟି)କୁ ପଛରେ ପକାଇବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଛାବା' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର ୧', ବନିଲା ୨୦୨୫ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ

'ଥାମା' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ସରପୋତଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏହାକୁ 'ରକ୍ତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ' ଏବଂ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଉପକଥା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ । ଏଥିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ପରେଶ ରାୱଲ ଏବଂ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତ ଫେମ୍ ଫୈସଲ ମଲିକଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

