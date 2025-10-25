'ଥାମା' ବନାମ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ', 4 ଦିନରେ କମାଇଲେ ଏତେ କୋଟି
ଥାମା ଓ ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ ଏକାସାଙ୍ଗେ ରିଲିଜ। ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଦ୍ୱୟର କଲେକ୍ସନ
Published : October 25, 2025 at 1:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ 'ଥାମା' ଏବଂ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ଓ ସୋନମ ବାଜୱାଙ୍କ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ଏକାସାଙ୍ଗେ ରିଲିଜ କରିଛି । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ଅକ୍ଟୋବର 21ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଦିନ ପୂରଣ କରିଛି । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ଏବଂ ସୋନମ ବାୱଜାଙ୍କ ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖ ପ୍ରଥମ ଶନିବାରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି । ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ କେତେ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା ଏବଂ କିଏ କାହା ଉପରେ ଭାରି ? ଜାଣନ୍ତୁ,
'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' କଲେକ୍ସନ
'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ଓ ସୋନମ ବାଜୱାଙ୍କ ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏହି ଫିଲ୍ମ 10.10 କୋଟି ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 8.88 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 18.98 କୋଟି (1.8 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର୍) ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଜ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ସାକନିଲ୍କଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଫିଲ୍ମଟି ତୃତୀୟ ଦିନର ଆୟ 6 କୋଟି ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି 5.5 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ତେବେ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 28.25 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ହାଇ ଭୋଲଟେଜ ଷ୍ଟୋରୀ ଟେଲିଂ(ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ମରଜାଁୱା)ର ମାଷ୍ଟର ମିଲାପ ମିଲନ ଜାୱେରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓ ମୁସ୍ତାକ ଶେଖଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଲିଖିତ । 'ଦ ସାବରମତି ରିପୋର୍ଟ'ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୋନମ ବାଜୱାଙ୍କ ସହ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
'ଥାମା' କଲେକ୍ସନ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମାଡୋକ୍ ହରର୍ ୟୁନିଭର୍ସର ଏକ ଫିଲ୍ମ 'ଥାମା' ତିନି ଦିନରେ 50 କୋଟି ପାର୍ କରିଛି । ତଥାପି, ଫିଲ୍ମର ଆୟ ପୁଣି ଥରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଥାମା 24 କୋଟି ସହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ 22.50 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପରେ ₹18.6 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଏବେ, ଫିଲ୍ମର ଆୟ ପୁଣି ଥରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, 12.50 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ 'ଥାମା'ର ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, 9.55 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହା ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ 26.54 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ତଥାପି ଫିଲ୍ମ 60 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଚଛି । ଭାରତରେ 'ଥାମା' ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 65.15 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
'ଥାମା' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ସରପୋତଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏହାକୁ 'ରକ୍ତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ' ଏବଂ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଉପକଥା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ । ଏଥିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ପରେଶ ରାୱଲ ଏବଂ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତ ଫେମ୍ ଫୈସଲ ମଲିକଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
