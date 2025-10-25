ETV Bharat / entertainment

'ଥାମା' ବନାମ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ', 4 ଦିନରେ କମାଇଲେ ଏତେ କୋଟି

ଥାମା ଓ ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ ଏକାସାଙ୍ଗେ ରିଲିଜ। ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ କଡା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଦ୍ୱୟର କଲେକ୍ସନ

thamma vs ek deewane ki deewaniyat box office
thamma vs ek deewane ki deewaniyat box office (photo: film poster)
author img

Published : October 25, 2025 at 1:01 PM IST

Published : October 25, 2025 at 1:01 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ 'ଥାମା' ଏବଂ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ଓ ସୋନମ ବାଜୱାଙ୍କ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ଏକାସାଙ୍ଗେ ରିଲିଜ କରିଛି । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ଅକ୍ଟୋବର 21ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଦିନ ପୂରଣ କରିଛି । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ଏବଂ ସୋନମ ବାୱଜାଙ୍କ ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 25 ତାରିଖ ପ୍ରଥମ ଶନିବାରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି । ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ କେତେ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ କିଏ କାହା ଉପରେ ଭାରି ? ଜାଣନ୍ତୁ,

'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' କଲେକ୍ସନ

'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ଓ ସୋନମ ବାଜୱାଙ୍କ ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏହି ଫିଲ୍ମ 10.10 କୋଟି ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 8.88 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 18.98 କୋଟି (1.8 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର୍) ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଜ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ସାକନିଲ୍କଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଫିଲ୍ମଟି ତୃତୀୟ ଦିନର ଆୟ 6 କୋଟି ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି 5.5 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ତେବେ 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 28.25 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ହାଇ ଭୋଲଟେଜ ଷ୍ଟୋରୀ ଟେଲିଂ(ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ମରଜାଁୱା)ର ମାଷ୍ଟର ମିଲାପ ମିଲନ ଜାୱେରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓ ମୁସ୍ତାକ ଶେଖଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଲିଖିତ । 'ଦ ସାବରମତି ରିପୋର୍ଟ'ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୋନମ ବାଜୱାଙ୍କ ସହ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପରଦାରେ 'ଥାମା', ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଲା କି ଆୟୁଷ୍ମାନ-ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ? ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ

'ଥାମା' କଲେକ୍ସନ

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମାଡୋକ୍ ହରର୍ ୟୁନିଭର୍ସର ଏକ ଫିଲ୍ମ 'ଥାମା' ତିନି ଦିନରେ 50 କୋଟି ପାର୍ କରିଛି । ତଥାପି, ଫିଲ୍ମର ଆୟ ପୁଣି ଥରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଥାମା 24 କୋଟି ସହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ 22.50 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପରେ ₹18.6 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଏବେ, ଫିଲ୍ମର ଆୟ ପୁଣି ଥରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, 12.50 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ 'ଥାମା'ର ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, 9.55 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହା ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ 26.54 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ତଥାପି ଫିଲ୍ମ 60 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଚଛି । ଭାରତରେ 'ଥାମା' ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 65.15 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

'ଥାମା' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ସରପୋତଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏହାକୁ 'ରକ୍ତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ' ଏବଂ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଉପକଥା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ । ଏଥିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ପରେଶ ରାୱଲ ଏବଂ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତ ଫେମ୍ ଫୈସଲ ମଲିକଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

THAMMA BOX OFFICE COLLECTION
EK DEEWANE KI DEEWANIYAT COLLECTION
ଥାମା କଲେକ୍ସନ
ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ କଲେକ୍ସନ
THAMMA VS EK DEEWANE KI DEEWANIYAT

