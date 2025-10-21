ETV Bharat / entertainment

ପରଦାରେ 'ଥାମା', ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଲା କି ଆୟୁଷ୍ମାନ-ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ? ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ

ପରଦାକୁ ଆସିଲା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଓ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଥାମା' । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ମନ ଜିତିଲା କି ନାହିଁ ? ଦର୍ଶକ ଦେଲେ ରିଭ୍ୟୁ...

THAMMA REVIEW
THAMMA REVIEW (film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 21, 2025 at 4:12 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଅଭିନୀତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ଭୟଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଥାମା' ଆଜି, ଅକ୍ଟୋବର 21ରେ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ସ୍ତ୍ରୀ 2 ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଥାମା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏହାର ସିକ୍ୱେଲ୍ ପରି ସମାନ ଯାଦୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆୟୁଷ୍ମାନ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡକ୍ ହରର୍ ୟୁନିଭର୍ସରେ ନିର୍ମିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଥାମା'ରେ ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର କମେଡି ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ? ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ...

'ଥାମା' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । ଯାହା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମୀକ୍ଷକ ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି । ତରଣ ଆଦର୍ଶ ଫିଲ୍ମଟିକୁ 'ଭଲ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମାଲୋଚକ ସୁମିତ କାଡେଲ ଥାମାକୁ 4 ଷ୍ଟାର ଦେଇ ମ୍ୟାଡକ୍‌ଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । 'ଥାମା' ହେଉଛି ମ୍ୟାଡକ୍‌ଙ୍କ ହରର୍-କମେଡି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । କାଡେଲ ଫିଲ୍ମର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏହାକୁ ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତାର ଏକ ରୋଲରକୋଷ୍ଟର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତ ମଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ୍ ସିଦ୍ଦିକୀଙ୍କ ଯକ୍ଷଶାନ ବନ୍ଦୀତ୍ୱରୁ ଖସିଯାଏ ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଏକ ପିଶାଚରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରୋମାଞ୍ଚକର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସହିତ ଗତି ବଢ଼ିଥାଏ । କାଡେଲ୍ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର VFX, ପରେଶ ରାୱଲ ଏବଂ ଫୈସଲ ମଲିକଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସହାୟକ ପାଳି ଏବଂ ଏକ "ଚମତ୍କାର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ" ସହ "ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପାରିବାରିକ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏହା ଟିକେ ଧୀର, ତଥାପି ଥାମା ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଫିଲ୍ମ । ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ । VFX ଏବଂ ଅଭିନୟ ଭଲ, ଏବଂ ଏହା ପପ୍ ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା କମେଡି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରୋମାନ୍ସ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଫିଲ୍ମ । କେତେକ "ଥାମା"ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧକୁ ଧୀର ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ କହିଥିଲେ ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଏହାର ଗତି ବଜାୟ ରଖିଛି ।

ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହସ + ଭାବନା + ରୋମାଞ୍ଚ = ଥାମା । ଆୟୁଷ୍ମାନ ଓ ରଶ୍ମିକା ରସାୟନ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିଛି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏହାକୁ "ଏକ ପ୍ରକୃତ ଦୀପାବଳି ଆତସବାଜି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା 'ଥାମା' ହେଉଛି ଭୟ ଏବଂ କମେଡିର ଏକ ଉତ୍ତମ ମିଶ୍ରଣ, ଏକ ଦୃଢ଼ କାହାଣୀ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ । ଏକ ଉତ୍ସବମୁଖୀ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଯାହାକୁ ଆପଣ ହରାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଅନ୍ୟମାନେ କ୍ୟାମିଓ ଏବଂ ମ୍ୟାଡକ୍‌ଙ୍କ ନିର୍ମାଣକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଯେକୌଣସି ସିନେମାରେ ବରୁଣ ଧୱନଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏଣ୍ଟ୍ରି । ଭେଡିଆ କ୍ୟାମିଓ ମହାକାବ୍ୟ ଥିଲା । ଭେଡିଆ ଏବଂ ସରକଟା (ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଚରିତ୍ର) ମଧ୍ୟରେ କ୍ରସଓଭର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଛି, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

'ଥାମା' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ସ୍ତ୍ରୀ', 'ମୁଞ୍ଜ୍ୟା', 'ଭେଡିଆ' ଏବଂ 'ସ୍ତ୍ରୀ 2' ଭଳି ହିଟ୍ ପରେ, 'ଥାମା' ହେଉଛି ମ୍ୟାଡକ୍‌ଙ୍କ ହରର୍-କମେଡି ଦୁନିଆରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦ୍ୟମ । ଏହି ଭାମ୍ପାୟର-ଥିମ୍ ଫିଲ୍ମଟି ଘୋଷଣା ପରଠାରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ରଖିଛି । ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ସରପୋତଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏହାକୁ 'ରକ୍ତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ' ଏବଂ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଉପକଥା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ପରେଶ ରାୱଲ ଏବଂ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତ ଫେମ୍ ଫୈସଲ ମଲିକଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

THAMMA REVIEW

