ETV Bharat / entertainment

କମୁନି 'ଥାମା' କ୍ରେଜ, 100 କୋଟି ପାର୍ କଲା ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ

ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ 'ଥାମା' 8 ଦିନରେ ଭାରତରେ 100 କୋଟି ପାର୍ କରିଛି । ଭାଙ୍ଗିଲା 'ଭେଡିଆ' ରେକର୍ଡ ଏବେ 'ମୁଞ୍ଜ୍ୟା' ପାଳି ।

THAMMA BOX OFFICE DAY 8
THAMMA BOX OFFICE DAY 8 (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 29, 2025 at 11:59 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏକ ହରର କମେଡି ଫିଲ୍ମ 'ଥାମା' ଧମାକା କରୁଛି । କମୁନି ଲୋକପ୍ରିୟତା ନା କମୁଛି କଲେକ୍ସନ । ଦିନକୁ ଦିନ ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଜ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଦମଦାର ରୋଜଗାର କରୁଛି । ଏହି ରିଲିଜର 8 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି, ଏବଂ ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସର ହରର କମେଡି ୟୁନିଭର୍ସ (MHCU)ରେ ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିଟ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି । ଆଦିତ୍ୟ ସରପୋତଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଥାମା' ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ ମୁଞ୍ଜ୍ୟା (୨୦୧୪)କୁ ପଛରେ ପକାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

'ଥାମା' କଲେକ୍ସନ

ସାକନିଲ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଥାମା' ଏହାର ସାପ୍ତାହିକ ସଂଖ୍ୟା ବଜାୟ ରଖିଛି । ସୋମବାର ଦିନ ଫିଲ୍ମଟି ୪.୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ଭାରତରେ ୫.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ଏହାର ମୋଟ ଘରୋଇ ରାଜସ୍ୱ ୧୦୧.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ସହିତ, ଫିଲ୍ମଟି ଭେଡିଆ (୨୦୨୨)କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ଭାରତରେ ୬୮.୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ୯୪.୯୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ।

ଏବେ 'ମୁଞ୍ଜ୍ୟା' ପାଳି

'ଭେଡିଆ' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଏବେ 'ମୁଞ୍ଜ୍ୟା' ପାଳି । 'ମୁଞ୍ଜ୍ୟା' ଏହାର ଜୀବନବ୍ୟାପି ଭାରତରେ ୧୦୧.୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୧୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । 'ଥାମା' ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ୧୦୧.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୧୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହା 'ମୁଞ୍ଜ୍ୟା' ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି ବଜାୟ ରଖେ ତେବେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୧୪୦ - ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶେଷ ହୋଇପାରେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ; 40କୋଟି ଛୁଇଁଲା 'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ', 100 କୋଟିରୁ ଏତିକି ଦୂରରେ 'ଥାମା'

'ଥାମା' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ସରପୋତଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏହାକୁ 'ରକ୍ତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ' ଏବଂ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଉପକଥା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ । ଏଥିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ପରେଶ ରାୱଲ ଏବଂ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତ ଫେମ୍ ଫୈସଲ ମଲିକଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

THAMMA
AYUSHMANN KHURRANA
ଥାମା କଲେକ୍ସନ
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା
THAMMA BOX OFFICE DAY 8

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.