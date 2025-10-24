ETV Bharat / entertainment

ବଢୁଛି 'ଥାମା' କ୍ରେଜ, 3ଦିନରେ 50 କୋଟି କଲା ପାର୍

ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ 'ଥାମା' ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଲ୍ମର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ବଢୁଛି କଲେକ୍ସନ । ରିଲିଜର 3 ଦିନରେ ୫୦ କୋଟି ପାର୍ କରିଛି ।

October 24, 2025

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 'ଥାମା' ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ସହ ଅକ୍ଟୋବର 21 ରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ଧମାକେଦାର ଓପନିଂ କରିଥିବା ବେଳେ ରିଲିଜର 3 ଦିନରେ ବି ନିଜର ଜଲୱା ବଜାୟ ରଖିଛି । 3 ଦିନରେ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।

'ଥାମା' କଲେକ୍ସନ

'ଥାମା' ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଥିଏଟରରେ 24 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ 22.50 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ 18.6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ତୃତୀୟ ଦିନ (ଗୁରୁବାର), ଏହି ଫିଲ୍ମ 32.42 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପରେ 12.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଫିଲ୍ମର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ 55.10 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତେବେ ଭାରତରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ, ଏହା 'ସ୍ତ୍ରୀ 2' ପରେ ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓପନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି । ଟ୍ରେଡ ଆନାଲିଷ୍ଟମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଏପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖେ ତେବେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହା ବରୁଣ ଧୱନଙ୍କ ଭେଡିଆ (୬୮.୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କା) ର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନକୁ ପଛରକେ ପକାଇବ । ଯାହା ସେହି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସର ଆଉ ଏକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ମନ ଜିତିଲା 'ଥାମା'; କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି, ବନିଲା ୨୦୨୫ର 4ର୍ଥ ବଲିଉଡ୍ ଓପନର ଫିଲ୍ମ

ଥାମା' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ସ୍ତ୍ରୀ', 'ମୁଞ୍ଜ୍ୟା', 'ଭେଡିଆ' ଏବଂ 'ସ୍ତ୍ରୀ 2' ଭଳି ହିଟ୍ ପରେ, 'ଥାମା' ହେଉଛି ମ୍ୟାଡକ୍‌ଙ୍କ ହରର୍-କମେଡି ଦୁନିଆରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦ୍ୟମ । ଏହି ଭାମ୍ପାୟର-ଥିମ୍ ଫିଲ୍ମଟି ଘୋଷଣା ପରଠାରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ରଖିଛି । ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ସରପୋତଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏହାକୁ 'ରକ୍ତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ' ଏବଂ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଉପକଥା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ପରେଶ ରାୱଲ ଏବଂ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତ ଫେମ୍ ଫୈସଲ ମଲିକଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

