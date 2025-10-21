ଓପନିଂ ଡେ'ରେ 'ସ୍ତ୍ରୀ 2'କୁ ପଛରେ ପକାଇବ କି 'ଥାମା' ? କମାଇପାରେ ଏତେ କୋଟି
ପରଦାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଥାମା'। ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ଏହା ୧୦.୮୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମଦିନରେ ମୋଟ ଅଙ୍କର ଆୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ।
Published : October 21, 2025 at 5:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମଣ୍ଡାନାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଆଜି, ଅକ୍ଟୋବର 21, ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ 'ଥାମା' ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସିଛି । ଆଦିତ୍ୟ ସରପୋତଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ବ୍ୟାନରରେ ଦିନେଶ ବିଜାନ ଏବଂ ଅମର କୌଶିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ, ଥମ୍ମା ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ, ଭେଡିଆ, ମୁଞ୍ଜ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ପରେ ହିଟ୍ ହରର୍-କମେଡି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିର ପଞ୍ଚମ ଏଣ୍ଟ୍ରି । ଏହି ହରର୍-କମେଡି ପ୍ରେମ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ପ୍ରଥମ ଥର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏତିସହ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ତେବେ ଫିଲ୍ମକୁ ଲୋକେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ଫିଲ୍ମ 10 କୋଟି ଆୟ କରିସାରିଛି । ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସିବ ପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକ ଓ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତମ ଦିନରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
'ଥାମା' ବକ୍ସ ଅଫିସ ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବାନୁମାନ
'ଥାମା' ପାଇଁ ପ୍ରି-ରିଲିଜ୍ ଜୋରଦାର ରହିଥିଲା । ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଫିଲ୍ମଟି ବ୍ଲକ ସିଟ୍ ସମେତ ଆଗୁଆ ବୁକିଂରେ 10.88 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାକର ସାକନିଲ୍କଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ଭାରତରେ 2,25,000 ରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି । ଟ୍ରେଡ ଆନାଲିଷ୍ଟମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ରାତିର ଶୋ’ର ଅକୁପାନ୍ସି ଉପରେ ଆଧାର କରି 'ଥାମା' ପ୍ରଥମ ଦିନର କଲେକ୍ସନ ୧୮-୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବକ୍ସ ଅଫିସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କଲେକ୍ସନ ୫.୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସବର ରାତିର ଶୋ’ ସମୟରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
'ସ୍ତ୍ରୀ ୨'କୁ ପଛରେ ପକାଇବ କି 'ଥାମା'
ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଟ୍ରେଡ ଆନାଲିଷ୍ଟମାନେ ଏବେ 'ଥାମା' ଏବଂ 'ସ୍ତ୍ରୀ ୨' ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଆଉ ଏକ ମ୍ୟାଡକ୍ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର । ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର ଏବଂ ରାଜକୁମାର ରାଓ ଅଭିନୀତ ସ୍ତ୍ରୀ ୨, ୨୫.୬୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେକର୍ଡ-ବ୍ରେକିଂ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ କରିଥିଲା ଓ ରିଲିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ୮୫୭.୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଯାହା ଭାରତରେ ୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଥିଲା । 'ଥାମା' ହୁଏତ ସମାନ ବିଶାଳ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଦୀପାବଳି ରିଲିଜ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୁବ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
'ଥାମା' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ସରପୋତଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏହାକୁ 'ରକ୍ତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ' ଏବଂ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଉପକଥା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ । ଏଥିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ପରେଶ ରାୱଲ ଏବଂ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତ ଫେମ୍ ଫୈସଲ ମଲିକଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
