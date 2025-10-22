ମନ ଜିତିଲା 'ଥାମା'; କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି, ବନିଲା ୨୦୨୫ର 4ର୍ଥ ବଲିଉଡ୍ ଓପନର ଫିଲ୍ମ
ମନ ଜିତିଲା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଥାମା । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଜବରଦସ୍ତ ଓପନିଂ ରେକର୍ଡ । ବନିଲା ବଲିଉଡର ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନର ଫିଲ୍ମ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପରଦାକୁ ଆସିଲା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଥାମା' । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା । ଫିଲ୍ମକୁ ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଯାହା ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଓପନିଂ ଫିଲ୍ମ ହେବା ସହ 2025ର ସର୍ବାଧିକ ଓପନର ଭାବେ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି ।
'ଥାମା' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନ
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାକର ସାକନିଲ୍କଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଥାମ୍ମା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତରେ ୨୪.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗଦାନ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ତେଲୁଗୁ ଡବ୍ ସଂସ୍କରଣ ୦.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହିପରି ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବଲିଉଡ୍ ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୨୫ର ଅଷ୍ଟମ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ବନିଛି । ଏହା ସହିତ, 'ଥାମା' ମ୍ୟାଡକ୍ର ହରର୍ କମେଡି ୟୁନିଭର୍ସରେ 'ସ୍ତ୍ରୀ 2' ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନର୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ୨୦୨୫ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5 ଟି ବଡ଼ ବଲିଉଡ୍ ଓପନିଂ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି ।
୨୦୨୫ର ଚତୁର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଲିଉଡ୍ ଓପନର
ଆୟୁଷ୍ମାନ-ରଶ୍ମିକା ଅଭିନୀତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର 'ସୈୟାରା'ର ପ୍ରଥମ ଦିନର କଲେକ୍ସନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଏହି ହରର୍ କମେଡି ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଓପନର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ।
୨୦୨୫ ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ଟି ବଲିଉଡ୍ ସିନେମା (ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେକ୍ସନ)
- ଛାବା- ୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ୱାର ୨- ୨୯ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ସିକନ୍ଦର- ୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଥାମା- ୨୪.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା (ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ)
- ହାଉସଫୁଲ ୫- ୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କା
ଥାମା' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ସ୍ତ୍ରୀ', 'ମୁଞ୍ଜ୍ୟା', 'ଭେଡିଆ' ଏବଂ 'ସ୍ତ୍ରୀ 2' ଭଳି ହିଟ୍ ପରେ, 'ଥାମା' ହେଉଛି ମ୍ୟାଡକ୍ଙ୍କ ହରର୍-କମେଡି ଦୁନିଆରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦ୍ୟମ । ଏହି ଭାମ୍ପାୟର-ଥିମ୍ ଫିଲ୍ମଟି ଘୋଷଣା ପରଠାରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ରଖିଛି । ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ସରପୋତଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏହାକୁ 'ରକ୍ତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ' ଏବଂ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଉପକଥା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ପରେଶ ରାୱଲ ଏବଂ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତ ଫେମ୍ ଫୈସଲ ମଲିକଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
