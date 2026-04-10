ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ 'ଜନ ନୟାଗନ୍' ଲିକ୍; ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅସନ୍ତୋଷ, ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲେ ନିର୍ମାତା

'ଜନ ନୟାଗନ୍' ଲିକ୍ ସମଗ୍ର ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଅଭିନେତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ଏକ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।

Vijay's Jana Nayagan Leaked Online
Vijay's Jana Nayagan Leaked Online
Published : April 10, 2026 at 2:26 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜନ ନୟାଗନ୍'ର ଫୁଟେଜ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ତାମିଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବ୍ୟାପକ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଭିନେତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅନଲାଇନରେ କ୍ଲିପ୍ ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବା ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସେୟାର କିମ୍ବା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି ।

Jana Nayagan Makers Issue Legal Warning
Jana Nayagan Makers Issue Legal Warning

ବିଜୟଙ୍କ ପରିଚୟ ଏବଂ ଏକ ଗୀତର କିଛି ଅଂଶ ଥିବା ଏକ 5 ମିନିଟର କ୍ଲିପ୍ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ ଦାବି କରିଥିଲା ​​ଯେ ଅଧିକ ଫୁଟେଜ୍, ଏପରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଇରେସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି । ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ବିଶେଷକରି କାରଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇନାହିଁ ଏବଂ ଏକ ସରକାରୀ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ, ଫିଲ୍ମ ଲିକ୍ ନେଇ KVN ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସର ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ନୋଟିସ ଜାରି କରି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବିବୃତ୍ତିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "ମୋର କ୍ଲାଇଣ୍ଟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜରୁରୀତାର ସହ ଆସିଛି ଯେ 'ଜନ ନୟାଗନ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ, ଡାଉନଲୋଡ୍, କପି ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ।ଏହିପରି ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଯେକୌଣସି ଡାଉନଲୋଡ୍, ଫରୱାର୍ଡିଂ, ସେୟାରିଂ, ଅପଲୋଡ୍, ପୁନଃପୋଷ୍ଟିଂ, ଷ୍ଟୋରିଂ କିମ୍ବା ପ୍ରସାରଣ ... ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ଏବଂ କପିରାଇଟ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପରି ଗଣନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ।"

ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲିକ୍‌ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଅନେକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ଟିମର ସମର୍ଥନରେ ଆସିଥିଲେ । ଅଭିନେତା ଶାନ୍ତନୁ ବାଘ୍ୟାରାଜ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଫୁଟେଜ୍ ସେୟାର ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଅନଲାଇନରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଛି । ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଫରୱାର୍ଡ କ୍ଲିପ୍‌ରେ ପରିଣତ ନ କରନ୍ତୁ । ଫିଲ୍ମକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍‌ରେ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।"

ଅଭିନେତା ସିବି ସତ୍ୟରାଜ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ନିରାଶ ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଜନ ନୟାଗନରୁ ଫୁଟେଜ୍ ଲିକ୍ ହେବା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଚଳିତ! ଯିଏ ଏହା କରିଛି ସେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା, ପ୍ରୟାସ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ । ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଅନୁରୋଧ ।" ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୌରବ ନାରାୟଣନ୍ ଲିକ୍ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସିନେମା ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ । ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ରୋଜଗାର ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଯିଏ ଲିକ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଲିଙ୍କ୍ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ।"

ପ୍ରଯୋଜକ ଧନଞ୍ଜୟନ ଏହି ଘଟଣାର ନିନ୍ଦା କରି ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଜନ ନୟାଗନର ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, ଯେଉଁଥିରେ ପରିଚୟ ଦୃଶ୍ୟ, କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଦୃଶ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ମ ଲିକ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ।" ସେ ତୁରନ୍ତ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି, "@KvnProductions ତୁରନ୍ତ କୋର୍ଟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ସମସ୍ତ ଲିଙ୍କ୍ ହଟାଇବା ଏବଂ ହଟାଇବା ଉଚିତ ।"

ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲିକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟରେ ଆସିଛି । ଏଚ୍. ଭିନୋଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଏକ ସଂଶୋଧନ କମିଟିକୁ ପଠାଯିବା ପରେ ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇସାରିଛି । ମୁକ୍ତିଲାଭ ସମୟସୀମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ଥିବାରୁ, ଲିକ୍ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଆଉ ଏକ ସ୍ତର ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି । ଜନ ନୟାଗନରେ ପୂଜା ହେଗଡେ, ବବି ଦେଓଲ, ମମିତା ବୈଜୁ, ପ୍ରକାଶ ରାଜ ଏବଂ ଗୌତମ ବାସୁଦେବ ମେନନଙ୍କ ପରି କଳାକାର ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ବିଜୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ବହନ କରେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ସହ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ଛାଡିଲେ କି ତ୍ରିଶା କ୍ରିଷ୍ଣନ ? ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ

'ଜନ ନୟାଗନ' ବିବାଦ: ବିଜୟଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲାନି ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଆବେଦନ କଲେ ଖାରଜ

'ଜନ ନୟାଗନ' ସେନ୍ସର ବିବାଦ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲା ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ମାମଲା, ଏହି ଦିନ ଶୁଣାଣି

'ଜନ ନୟାଗନ' ରିଲିଜ ବିଳମ୍ବ: ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ନିର୍ମାତା, କହିଲେ 'ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ...'

