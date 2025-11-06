ETV Bharat / entertainment

'ଥଲାଇଭର ୧୭୩': ପରଦାକୁ କମବ୍ୟାକ୍ କରିବେ ରଜନୀକାନ୍ତ-କମଲ ହାସନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

'ଥଲାଇଭର ୧୭୩' ନେଇ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରୁ ହଟିଲା ପରଦା । ନିର୍ମାତାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ପୁଣି ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ ରଜନୀକାନ୍ତ-କମଲ ହାସନ ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତାମିଲ ସିନେମାର ଏହି ସୁପରହିଟ୍ ଯୋଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଡ଼ି ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ କମଲ ହାସନ ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତ । କମଲ ହାସନ ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ "ଥଲାଇଭର ୧୭୩" ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

ବୁଧବାର ଦିନ, କମଲ ହାସନ ଏବଂ ନିର୍ମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ "ଥଲାଇଭର ୧୭୩" ରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ବୁଧବାର କମଲ ହାସନ ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା, ରାଜ କମଲ ଫିଲ୍ମସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିକୁ ସେୟାର କରି କମଲ ହାସନ ଏକ ତାମିଲ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅନୁବାଦ ହେଉଛି, "ପବନ ପରି, ବର୍ଷା ପରି, ନଦୀ ପରି, ଆମେ ବହିଯିବୁ, ଉପଭୋଗ କରିବୁ, ବଞ୍ଚିବୁ ।" ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ରାଜ କମଲ ଫିଲ୍ମସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ପୋଙ୍ଗଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।

ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, "ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ କମଲ ହାସନଙ୍କ ରାଜ କମଲ ଫିଲ୍ମସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଥଲାଇଭର ୧୭୩'ରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ।" ତାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ବିବୃତ୍ତିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ କମଲ ହାସନଙ୍କ ରାଜ କମଲ ଫିଲ୍ମସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାନରରେ ସୁନ୍ଦର ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଥଲାଇଭର ୧୭୩'ରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।"

ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି ଲେଖାଯାଇଛି, "ଏହି ଐତିହାସିକ ସହଯୋଗ କେବଳ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଦୁଇଟି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ର କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ କମଲ ହାସନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧିର ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରେ। ଏକ ବନ୍ଧନ ଯାହା କଳାକାର ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପିଢ଼ିକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ଚାଲିବ । ରାଜକମଲ ଫିଲ୍ମସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର 44ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରି, 'ଥଲାଇଭର 173' ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ମନମୋହକ ସ୍କ୍ରିନ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୁନ୍ଦର ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିଛି, ଯାହା କମଲ ହାସନ ଏବଂ ଆର ମହେନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିକଳ୍ପିତ ଏକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଯୋଜନା ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଏକାଠି ଫିଲ୍ମ କରିବେ କମଲ ହାସନ, କହିଲେ 'ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍...'

ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି ଆସିଥିଲେ ନଜର

କହିରଖୁଛୁ କି, ତାମିଲ ସିନେମାର ଦୁଇ ବଡ଼ ଆଇକନ୍ କମଲ ହାସନ ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଅପୂର୍ବ ରାଗଙ୍ଗାଲ, ୧୬ ଭାୟାଥିନିଲେ, ମୁଣ୍ଡ୍ରୁ ମୁଦିଚୁ, ଥାପ୍ପୁ ଥାଲାଙ୍ଗଲ ଏବଂ ନିନାଇଥାଲେ ଇନିକୁମ୍ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ 1980 ଦଶକର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସମୟ ସହିତ, ଅଭିନେତାମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ୟାରିଅର୍ ପଥ ବାଛିଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଉଉଭୟ ତାରକାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

