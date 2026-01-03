ETV Bharat / entertainment

'ଥଲାଇଭର 173' ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେନି ସୁନ୍ଦର ସି, ଏହି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି

ନିକଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁନ୍ଦର ସି ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଥଲାଇଭର ୧୭୩" ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏବେ, ଫିଲ୍ମର ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ?

THALAIVAR 173
THALAIVAR 173 (photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 3, 2026 at 3:14 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଥଲାଇଭର 173' ଫିଲ୍ମଟି ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ କମଲ ହାସନଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ । ରଜନୀକାନ୍ତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କମଲ ହାସନ ଏହାକୁ ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ସୁନ୍ଦର ସି ପ୍ରଥମେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହଠାତ୍ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଛାଡିଦେଲେ । ଏବେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି ।

'ଥଲାଇଭର 173' ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେନି ସୁନ୍ଦର ସି

ସେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଛାଡିଥିବା କହିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଏବଂ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ୧୭୩ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଛାଡିବାକୁ ପଡୁଛି । ସୁନ୍ଦର ସିଙ୍କ ଛାଡିବା ପରେ ଏହି ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ ସେନେଇ ପ୍ରଶଂସକ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ସୁନ୍ଦର ସିଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ, ଅନେକ ବଡ଼ ନାମ ଆଲୋଚନା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା । କେ.ଏସ୍. ରବିକୁମାର, କାର୍ତ୍ତିକ ସୁବ୍ବାରାଜ ଏବଂ ଧନୁଷଙ୍କ ପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିଛି । ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିବି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ କମଲ ହାସନଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ଶନିବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସିବି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୨ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଶିବକାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଅଭିନୀତ କମେଡି-ଡ୍ରାମା 'ଡନ୍' ସହିତ ଏକ ହିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କେବଳ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ କମଲ ହାସନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧିର ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ସହଯୋଗ ହେବ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୪୬ ବର୍ଷ ପରେ ଦୁଇ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ନିର୍ମାତାମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନାମ ସହିତ "ଥଲାଇଭର ୧୭୩"ର ମୁକ୍ତି ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୋଙ୍ଗଲ ମହୋତ୍ସବରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ।

ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି ଆସିଥିଲେ ନଜର

କହିରଖୁଛୁ କି, ତାମିଲ ସିନେମାର ଦୁଇ ବଡ଼ ଆଇକନ୍ କମଲ ହାସନ ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଅପୂର୍ବ ରାଗଙ୍ଗାଲ, ୧୬ ଭାୟାଥିନିଲେ, ମୁଣ୍ଡ୍ରୁ ମୁଦିଚୁ, ଥାପ୍ପୁ ଥାଲାଙ୍ଗଲ ଏବଂ ନିନାଇଥାଲେ ଇନିକୁମ୍ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ମରଣୀୟ 1980 ଦଶକର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସମୟ ସହିତ, ଅଭିନେତାମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ୟାରିଅର୍ ପଥ ବାଛିଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଉଉଭୟ ତାରକାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

