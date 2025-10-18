ETV Bharat / entertainment

'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ'ର ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତ ରିଲିଜ, ମନ ଜିତିଲା ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କ ଭଏସ୍

ଧନୁଷ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ'ର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ରିଲିଜ । ଏହା ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

TERE ISHK MEIN TITLE SONG RELEASE
TERE ISHK MEIN TITLE SONG RELEASE (film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 18, 2025 at 4:59 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବହୁତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ, ଧନୁଷ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ'ର ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଆଜି, ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଏହା ଅନଲାଇନରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଆନନ୍ଦ ଏଲ୍. ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଯିଏ ତନୁ ୱେଡ୍ସ ମନୁ, ରାଁଝଣା ଏବଂ ଜିରୋ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ମାତ୍ର 3 ମିନିଟ୍ ଏବଂ 16 ସେକେଣ୍ଡର, ଗୀତଟି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହାଣୀକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛି । ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀର ବାକି ଅଂଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।

'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ'ର ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତ ରିଲିଜ

ଧନୁଷ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ସହ ଏହି ଗୀତଟି ଏ.ଆର. ରହମାନଙ୍କ ରଚିତ ଅରିଜିତ ସିଂ ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଧନୁଷଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କିଛି ଡାଇଲଗ କୁହନ୍ତି । ସାରା ଗୀତରେ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । କ୍ରିତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ତା’ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରେମ ହରାଇବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯାହା ଗୀତ ସାରା ଧନୁଷଙ୍କ ମୁହଁରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ପ୍ରେମ ଆବେଗ ଏବଂ ଏହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯଦିଓ ଗୀତରୁ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ: ଧନୁଷଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ।

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ହିମାଂଶୁ ଶର୍ମା ଏବଂ ନୀରଜ ଯାଦବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି । ଆନନ୍ଦ ଏଲ୍. ରାୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ଏକ ସଂଗୀତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହାର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଇର୍ଶାଦ କାମିଲ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ଟିଜରଟି ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ହୃଦୟଭଙ୍ଗା ପ୍ରେମିକ ବିପଦଜନକ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଟିଜରରେ ଧନୁଷଙ୍କ ସଂଳାପ, "ଶଙ୍କର କରେ ତେରେ ବେଟା ହୋ, ତୁଝେ ପତା ଜାଲେ କି ଇସ୍କ ମେଁ ମେଁ ମର ଜାତେ ହେ, ଭୋ ଭି କିସି କି ବେଟା ହୋତେ ହେ" (ଯଦି ଶଙ୍କର ତୁମର ପୁଅ, ତେବେ ତୁମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମରେ ମରିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାହାର ପୁଅ)। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

