ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧନୁଷ-କ୍ରିତିଙ୍କ ରାଜ୍, 3 ଦିନରେ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତୁଛି ଧନୁଷ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' । 3 ଦିନରେ କମାଇଲାଣି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା । ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ...
Published : December 1, 2025 at 11:21 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଧନୁଷ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି । ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମଟି ମିଶ୍ରିତ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାହାଣୀ ଏବଂ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଥିଏଟରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ମୁକ୍ତିଲାଭର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଫିଲ୍ମ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବେଳେ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମଟି ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି ।
'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ ତୃତୀୟ ଦିନ (ରବିବାର) ୧୮.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଫିଲ୍ମଟି ଯଥାକ୍ରମେ ୧୬ ଏବଂ ୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ୩ ଦିନର କଲେକ୍ସନ ୫୧.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ସହିତ, ଧନୁଷ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ରିଲିଜଗୁଡ଼ିକର ଲାଇଫଟାଇମ୍ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପାର୍ କରିସାରିଛି । ଏହା କାଜୋଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ମାଁ'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ୩୬.୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ଏବଂ ତ୍ରିପ୍ତୀ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଚତୁର୍ବେଦୀଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଥ୍ରୀଲର 'ଧଡକ ୨'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ୨୨.୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ।
'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସି ରେଟ୍
ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ ରବିବାର ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁସ୍ଥ ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସି ରେକର୍ଡ କରିଛି । ହିନ୍ଦୀ - ୩୨.୮୨% କରିଥିବା ବେଳେ ତାମିଲ - ୧୯.୮୮% ରେକର୍ଡ କରିଛି ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ୨୦୧୩ ମସିହାର ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାଞ୍ଝନା' ପରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବାରାଣସୀର ଅଶାନ୍ତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଭାବପ୍ରବଣ ଜଟିଳତା ଏବଂ ମୋଡ଼ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ତୀବ୍ର ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ଧନୁଷ ଶଙ୍କର ଭୂମିକାରେ ଏବଂ କୃତି ସାନନ୍ ମୁକ୍ତି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ହୃଦୟଭଙ୍ଗା ପ୍ରେମିକ ବିପଦଜନକ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଧନୁଷ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ସହ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ'ର ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତ ଏ.ଆର. ରହମାନଙ୍କ ରଚିତ ଅରିଜିତ ସିଂ ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଧନୁଷଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
