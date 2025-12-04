ETV Bharat / entertainment

'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ବକ୍ସ ଅଫିସ: ବଢୁଛି କ୍ରେଜ ବଢୁଛି ଆୟ, 100 କୋଟି କଲା ପାର୍

'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' କ୍ରେଜ । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି ଫିଲ୍ମ, ଯାହା ଧନୁଷଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଲିଉଡ୍‌ ହିଟ୍ ହୋଇଛି ।

tere ishk mein box office collection day 6
'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 4, 2025 at 11:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମନ ଜିତୁଛି ଧନୁଷ ଓ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' । ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବା ସହ ମୋଟାଅଙ୍କର ଆୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି । କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱରେ ଫିଲ୍ମର ଜଲୱା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।

'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

ସାକନିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ କମ ଆୟ କରିଛି, ଏହାର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଆନୁମାନିକ 6.75 ଟଙ୍କା । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 16 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ଦିନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଯଥାକ୍ରମେ 17 କୋଟି ଏବଂ 19 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 53.95% ହ୍ରାସ ପାଇ କେବଳ 8.75 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା । ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଉଠାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 10.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଏବେ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇଲେ, ଭାରତରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫିଲ୍ମର 6 ଦିନର ମୋଟ ଆୟ 76.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ।

'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ 76.75 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଥିବା ବେଳେ, ଏହାର ମୋଟ ଘରୋଇ ଆୟ ଆନୁମାନିକ 92.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ସେହିପରି ବିଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଏହାକୁ ମିଶାଇ, 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ ଏବେ 100.5 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜର ମାତ୍ର 6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ ଧନୁଷଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଲିଉଡ୍ ହିଟ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି।

ଧନୁଷଙ୍କ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିନେମା

ଧନୁଷଙ୍କ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିନେମାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି: ତିରୁଚିତ୍ରମ୍ବଲମ୍ (117.2 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଭାଥି (116.2 କୋଟି ଟଙ୍କା), ରାୟଣ (154 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଏବଂ କୁବେରା (138.1 କୋଟି ଟଙ୍କା) ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପଇସା ଛାଣୁଛି ଧନୁଷ-କ୍ରିତିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, 5ମ ଦିନରେ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେ' କମାଇଲାଣି ଏତେ କୋଟି

କହିରଖୁଛୁ କି, ୨୦୧୩ ମସିହାର ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାଞ୍ଝନା' ପରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବାରାଣସୀର ଅଶାନ୍ତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଭାବପ୍ରବଣ ଜଟିଳତା ଏବଂ ମୋଡ଼ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଫିଲ୍ମରେ ଧନୁଷ ଶଙ୍କର ଭୂମିକାରେ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନ୍ ମୁକ୍ତି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ହୃଦୟଭଙ୍ଗା ପ୍ରେମିକ ବିପଦଜନକ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଧନୁଷ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ସହ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ'ର ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତ ଏ.ଆର. ରହମାନଙ୍କ ରଚିତ ଅରିଜିତ ସିଂ ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଧନୁଷଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

TERE ISHK MEIN
DHANUSH KRITI SANON FILM
ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ କଲେକ୍ସନ
ଧନୁଷ କ୍ରିତି ସାନନ ଫିଲ୍ମ
TERE ISHK MEIN BOX OFFICE DAY 6

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.