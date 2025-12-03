ପଇସା ଛାଣୁଛି ଧନୁଷ-କ୍ରିତିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, 5ମ ଦିନରେ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେ' କମାଇଲାଣି ଏତେ କୋଟି
'ତେରେ ଇସ୍କ ମେ'ର ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର 100 କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେବ ଫିଲ୍ମ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 3, 2025 at 1:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଧନୁଷ ଓ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' । ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଓ ଗୀତ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତୁଛି । କେବଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହଁ ଫିଲ୍ମ ବମ୍ପର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି । ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏକ ଦୃଢ଼ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା । ଏହାର ଆୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଆନନ୍ଦ ଏଲ୍. ରୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଶାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଫିଲ୍ମଟି ମୁକ୍ତିଲାଭର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୂରଣ କରିଛି । ମଙ୍ଗଳବାରର ଆୟକୁ ଆଧାର କରି, ଏହି ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ଫିଲ୍ମଟି 100 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ।
'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ୫ମ ଦିନର କଲେକ୍ସନ
ଧନୁଷ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନ ଅଭିନୀତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ଫିଲ୍ମ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଜବରଦସ୍ତ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୧୬ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଥିଏଟରରେ ମୋଟ ଅକୁପାନ୍ସି ହାର ୨୫.୭୭% ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୧୭ କୋଟି, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ୧୯ କୋଟି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ମାତ୍ର ୮.୨୫ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ, ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ଆୟ ପୁନର୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୧୦.୨୫ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ଭାରତରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ୭୧ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ସୋମବାର ଦିନ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ହିନ୍ଦୀ ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ହାର ୨୪.୯୩ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ସକାଳର ଶୋ’ ୧୧.୮୪ ପ୍ରତିଶତ, ଅପରାହ୍ନର ଶୋ’ ୨୧.୮୪ ପ୍ରତିଶତ, ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶୋ’ ୨୫.୯୭ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ରାତିର ଶୋ’ ୪୦.୦୮ ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ୨୦୧୩ ମସିହାର ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାଞ୍ଝନା' ପରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବାରାଣସୀର ଅଶାନ୍ତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଭାବପ୍ରବଣ ଜଟିଳତା ଏବଂ ମୋଡ଼ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଫିଲ୍ମରେ ଧନୁଷ ଶଙ୍କର ଭୂମିକାରେ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନ୍ ମୁକ୍ତି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ହୃଦୟଭଙ୍ଗା ପ୍ରେମିକ ବିପଦଜନକ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଧନୁଷ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ସହ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ'ର ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତ ଏ.ଆର. ରହମାନଙ୍କ ରଚିତ ଅରିଜିତ ସିଂ ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଧନୁଷଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ