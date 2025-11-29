ମନ ଜିତିଲା କି ଧନୁଷ-କ୍ରିତିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ? ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କଲା ଏତେ କଲେକ୍ସନ
'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ତନୁ ୱେଡ୍ସ ମନୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆନନ୍ଦ ଏଲ୍. ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କିଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ଓ କେତେ କଲା କଲେକ୍ସନ ? ଜାଣନ୍ତୁ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2025 at 12:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଧନୁଷ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି । ଧନୁଷ ଏବଂ କୃତିଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଉତ୍ସାହୀ ପ୍ରେମୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି । ଅନେକ ଫିଲ୍ମକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷର ସର୍ବୋତ୍ତମ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନେମା ବୋଲି ଟ୍ୟାଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହିପରି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରିଛି । ଆନନ୍ଦ ଏଲ୍. ରୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି ।
Good & engaging first half ♥️👏🏻— Ayyappan (@Ayyappan_1504) November 28, 2025
Filled with love and emotion 👌🏻
Dhanush and Kriti Sanon Carry the film well 👍🏻
Ar Rahman Background Score 🙇♂️#TereIshkMein pic.twitter.com/DJG5t2G5Ng
Best romantic movie of this year— kushsingh (@AvadhrajSi18492) November 28, 2025
What movie yaar
Kriti Sanon phenomenal as always
Dhanush sir stel the show
Just wow , 200crore club coming soon
Plz go to watch The movie#TereIshqMein #TereIshkMein #TereIshkMeinReview #KritiSanon #Dhanush pic.twitter.com/7Qf4TY4ig1
'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେକ୍ସନ
ଧନୁଷ ଏବଂ କ୍ରିତିଙ୍କ ଅଭିନୀତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସଂଗୀତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଓପନିଂ କରିଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 16.4 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ମୋଟ ଅକୁପାନ୍ସି ହାର 25.77% ରେକର୍ଡ କରିଛି । ସକାଳ ଶୋ’ରେ ୧୫.୨୯ ପ୍ରତିଶତ, ଅପରାହ୍ନ ଶୋ’ରେ ୨୧.୬୭ ପ୍ରତିଶତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୋ’ରେ ୨୪.୫୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ରାତି ଶୋ’ରେ ୪୧.୫୬ ପ୍ରତିଶତ ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ହାର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ।
Just watched the FIRST HALF of #TereIshkMein and it’s absolutely electrifying... raw, aggressive, yet fiercely controlled. There’s a burning spark of LOVE that keeps pulling the story in a powerful, positive direction. The screenplay feels fresh, and the MADNESS of love is…— Ravi Gupta (@FilmiHindustani) November 28, 2025
ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୧୯୫, ମୁମ୍ବାଇରେ ୮୯୬, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ୫୧୮ ଏବଂ ପୁଣେରେ ୪୦୭ ଶୋ’ ହୋଇଥିଲା । ଧନୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଚେନ୍ନାଇରେ ସର୍ବାଧିକ ୫୧ ପ୍ରତିଶତ ଅକୁପାନ୍ସି ହାର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ୩୨.୭୫ ପ୍ରତିଶତ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ୩୧.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଜୟପୁରରେ ୨୬.୩୩ ପ୍ରତିଶତ ଦୃଶ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ୨୦୧୩ ମସିହାର ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାଞ୍ଝନା' ପରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବାରାଣସୀର ଅଶାନ୍ତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଭାବପ୍ରବଣ ଜଟିଳତା ଏବଂ ମୋଡ଼ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ତୀବ୍ର ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ଧନୁଷ ଶଙ୍କର ଭୂମିକାରେ ଏବଂ କୃତି ସାନନ୍ ମୁକ୍ତି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ହୃଦୟଭଙ୍ଗା ପ୍ରେମିକ ବିପଦଜନକ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଧନୁଷ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ସହ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ'ର ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତ ଏ.ଆର. ରହମାନଙ୍କ ରଚିତ ଅରିଜିତ ସିଂ ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଧନୁଷଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ