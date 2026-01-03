ଆକ୍ସନ ଅବତାରରେ ତାରା ସୁତାରିଆ; 'ଟକ୍ସିକ'ରୁ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍, ଏହି ଭୂମିକାରେ ଆସିବେ ନଜର
କିଆରା ଆଡଭାନୀ, ହୁମା କୁରେଶୀ ଏବଂ ନୟନତାରାଙ୍କ ପରେ, ଏବେ ଫିଲ୍ମ 'ଟକ୍ସିକ'ରୁ ତାରା ସୁତାରିଆଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଥିସହ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରୁ ବି ପରଦା ଉଠିଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କନ୍ନଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ୟଶଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ 'ଟକ୍ସିକ' ରିଲିଜ୍ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି । କିଆରା ଆଡଭାନୀ, ହୁମା କୁରେଶୀ ଏବଂ ନୟନତାରାଙ୍କ ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମରୁ ତାରା ସୁତାରିଆଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଆଜି, ଜାନୁଆରୀ 3 ରେ, ଟକ୍ସିକ ନିର୍ମାତାମାନେ ତାରା ସୁତାରିଆଙ୍କ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅବତାରରେ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସିବା ସହ ଫିଲ୍ମର ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆହୁରି ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖି ଉତ୍ସାହିତ ଦର୍ଶକ ।
ତାରା ସୁତାରିଆଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍
ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଟକ୍ସିକ"ର ତାରା ସୁତାରିଆଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକରେ ସେ ବ୍ଲାକ ଡ୍ରେସରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ତାରାଙ୍କ ତୀବ୍ର ଲୁକ୍ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ । ଟକ୍ସିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାରା ରେବେକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ପୂର୍ବରୁ, ନୟନତାରାଙ୍କ ଡ୍ୟାସିଂ ପ୍ରଥମ ଲୁକ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ନୟନତାରା ଗଙ୍ଗା ନାମକ ଏକ ଝିଅ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ହୁମା କୁରେଶୀ ଏଲିଜାବେଥ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ, ଏବଂ କିଆରା ଆଡଭାନୀ ନାଦିଆ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ଟକ୍ସିକରେ ଏହି 4 ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
"ଟକ୍ସିକ" ଗୀତୁ ମୋହନଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଭେଙ୍କଟ ନାରାୟଣ ଏବଂ ୟଶ ପ୍ରଯୋଜକ । KVN ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଏବଂ ମନଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କ୍ରିଏସନ୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ, ଏହି ଫିଲ୍ମର ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ହେଉଛନ୍ତି ରାଜୀବ ରବି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ୟଶ ଏବଂ କିୟାରା ଆଡଭାନୀ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ମାଆ ହେବା ପରେ ଏହା କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ । ଫିଲ୍ମଟି ଏକକାଳୀନ କନ୍ନଡ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସୁଟିଂ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ଉଗାଦିରେ 6 ଟି ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଇଂରାଜୀ ଏବଂ କନ୍ନଡ ଭାଷାରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହା ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ସହିତ ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
