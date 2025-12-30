ETV Bharat / entertainment

ଏପି ଧିଲୋନ କନସର୍ଟ ବିବାଦ; ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ତାରା ଓ ବୀର, କହିଲେ 'ପ୍ରେମ ଓ ସତ୍ୟର ସର୍ବଦା...'

ଏପି ଧିଲୋନ କନସର୍ଟ ବିବାଦ ଉପରେ ତାରା ସୁତାରିଆ ଓ ବୀର ପହରିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । କହିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରେମ ଓ ସତ୍ୟର ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହୁଏ ।'

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 30, 2025 at 10:50 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୁମ୍ବାଇରେ ଗାୟକ ଏପି ଧିଲନଙ୍କ କନସର୍ଟ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାରା ସୁତାରିଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଷ୍ଟେଜରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣା ପାଇଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାରା ସୁତାରିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ବୀର ପହରିଆଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରା ସୁତାରିଆ ଓ ବୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ଗୁଜବ ଏବଂ ଭୁଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

ଏହି କାରଣରୁ ହୋଇଥିଲେ ଟ୍ରୋଲ

ତାରା ସୁତାରିଆ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗାୟକ ଏପି ଧିଲନଙ୍କ ସହ ଏକ କନସର୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଗାୟକଙ୍କ ସହ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ। ଷ୍ଟେଜ ସେୟାର କରିବା ସମୟରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଗୀତ "ଥୋଡି ସି ଦାରୁ" ରେ ମଧ୍ୟ ନାଚିଥିଲେ । ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । କ୍ଲିପରେ, ଗାୟିକା ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିବା ଏବଂ ଗାଲରେ କିସ୍ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏଥିସହ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ବୀର ପହରିଆଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।

ତାରା ସୁତାରିଆଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ସୋମବାର ଦିନ, ତାରା ସୁତାରିଆ ଏହି ବିବାଦ ଉପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ । ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ କନସର୍ଟରୁ ଷ୍ଟେଜରେ ନିଜର ଏବଂ ଏପି ଧିଲନଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି, "ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀ, ସ୍ମାର୍ଟ ଏଡିଟିଂ ଏବଂ ଦେୟଯୁକ୍ତ ପିଆର ଅଭିଯାନ ଆମର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ।" ତାରା ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶେଷରେ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସତ୍ୟ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହୁଏ, ତେଣୁ ଚାପୁରାସୀ ହିଁ ଏହି ଉପହାସର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ।"

ap dhillon concer
ap dhillon concer (instagram)

ବୀର ଓ ଏପି ଧିଲନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ତାରା ଏହାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ମାତ୍ରେ, ବୀର ପହରିଆ ଏଥିରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ଏକ ହସି ଇମୋଜି ସହ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ଯେ ମୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଫୁଟେଜ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୀତ ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଥୋଡି ସି ଦାରୁ ନୁହେଁ । ଜୋକର୍ସ ।" ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟରେ, ବୀର ତାରାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏକ ଲାଲ ହାର୍ଟ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଇମୋଜି ସହ "ଅନରିଲ୍" ଲେଖିଥିଲେ । କେବଳ ବୀର ନୁହେଁ, ଗାୟକ ଏପି ଧିଲନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପି ଧିଲନ ପୋଷ୍ଟରେ କୁଇନ୍ ଲେଖି ତାରାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଦିଶା ପଟାନି ଏକ ଫାୟାର ଇମୋଜି ସହିତ "ଗୋ ଗାର୍ଲ" କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ତାରା ଏବଂ ବୀର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

