ETV Bharat / entertainment

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ଠୁ ଅଲଗା ହେବେନି ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା, ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର

ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅଭିନେତା ବିଜୟ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କୁ 1999ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ୨୭ବର୍ଷ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା ସମ୍ପର୍କ । ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ପତ୍ନୀ ।

VIJAY SANGEETHA DIVORCE CASE
VIJAY SANGEETHA DIVORCE CASE (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2026 at 8:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁ ସିଏମ୍ ଏବଂ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଛାଡପତ୍ର ହେବ ନାହିଁ । ଅଭିନେତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଂଗୀତ ଛାଡପତ୍ର ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ । 27 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲା । ସଂଗୀତା ବିଜୟଙ୍କୁ ପରକୀୟା ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାଙ୍କ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି ।

ସିଏମ ବିଜୟ ଛାଡପତ୍ର ପାଇବେ ନାହିଁ

ANI ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସଂଗୀତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି ଜୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଛନ୍ତି । ସଂଗୀତା ଏହି ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପରେ ଚେଙ୍ଗଲପାଟ୍ଟୁ କୋର୍ଟ ବିଜୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଛାଡପତ୍ର ମାମଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଖବର ବାହାରିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି ।

ଛାଡପତ୍ର ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆସିବା ପରେ, ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ଓକିଲ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆବେଦନକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ଓକିଲ କୌଣସି ଆପତ୍ତି କରିନଥିଲେ । କୋର୍ଟ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ।

ଗତବର୍ଷ ଏକ ପରିବାର କୋର୍ଟରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ଆବେଦନରେ, ସଙ୍କଗୀଥା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ "ନିରନ୍ତର ମାନସିକ ନିଷ୍ଠୁରତା, ଅବହେଳା ଏବଂ ପରିତ୍ୟାଗ" କରିଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ସେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭାବରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ସେ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବାହ ଆଇନ, 1954 ଅନୁଯାୟୀ ଦାୟର କରିଥିବା ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ କହିଥିଲେ ।

କହିରଖୁଛୁ କି, 1999 ମସିହାରେ ବିଜୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତା ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କରୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଜେସନ ସଞ୍ଜୟ ନାମକ ଏକ ପୁଅ ଏବଂ ଦିବ୍ୟା ଶଶା ନାମକ ଏକ ଝିଅ । 27 ବର୍ଷ ପରେ, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିପଦରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଛାଡପତ୍ର ପାଇବେ ନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବ୍ରେକଅପ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ! ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଲେ ତ୍ରିଶା, ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଲେ ଏମିତି

ରାଜନୀତିରେ ଜବରଦସ୍ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଥଲାପତି: ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ପାର୍ଟି TVKର ପତାକା ଓ ଚିହ୍ନ

TAGGED:

THALAPATHY VIJAY
TAMIL NADU CM VIJAY JOSEPH
ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ମାମଲା
ଥାଲାପତି ବିଜୟ ସଙ୍ଗୀତା ଛାଡପତ୍ର
VIJAY SANGEETHA DIVORCE CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.