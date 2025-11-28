ପୁଅର ଏହି ନାଁ ରଖିଲେ ତମନ୍ନା-ସିଦ୍ଧାର୍ଥ
ବିବାହର ବର୍ଷେ ପରେ ତମନ୍ନା ବ୍ୟାସ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତମନ୍ନା ବ୍ୟାସ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ ଚଳିତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ବିବାହର ବର୍ଷେ ପରେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିଜ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି । ନିଜ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ନାଁ ସ୍ୱରିତ ରଖିଛନ୍ତି ତମନ୍ନା ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେବିର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ।
ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ପରିବାର ଏକାଠି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ସେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ୱରିତ ବୋଲି ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଝିଲ୍ଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶୀତଲ ପାତ୍ର, ଦୀପକ, ସମ୍ୱିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଅନେକ ତାରକା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ବିବାହର ବର୍ଷେ ପରେ ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ସିଡ-ତମନ୍ନା
ସୂଚନା ଥାଉ କି, 2024 ଜାନୁଆରୀ ୧୬ରେ ତମନ୍ନା ବ୍ୟାସ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମେଫେୟାର ହୋଟେଲରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସମାରୋହରେ ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ହାତକୁ ଦି' ହାତ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ବିବାହର ବର୍ଷେ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 14 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଥିଲେ। କହିରଖୁଛୁ କି, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ । ଯିଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିର ନିର୍ମାତା ।
ତମନ୍ନାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଓଲିଉଡର ଜଣେ ଆଗଧାଡିର ଅଭିନେତ୍ରୀ । ୨୦୧୬ରେ ସେ ଭାଇନା କଣ କଲା ସେ ଫିଲ୍ମ ସହ ଓଲିଉଡରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ । ପରେ 'ନିଝୁମ ରାତିର ସାଥୀ', 'ବ୍ଲାକମେଲ', 'ପ୍ରେମ କୁମାର', 'ଗୋଲମାଲ ଲଭ', 'ରୋମିଓ ରାଜା', 'ଲଗାମ' ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି । ଶେଷଥର ତାଙ୍କୁ ଗତବର୍ଷ ଦଶହରାରେ ରିଲିଜ ଫିଲ୍ମ 'ଭିଲେନ'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଥିଲେ ।
