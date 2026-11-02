'ସ୍ୱାଗ ରାଜା' ପ୍ରଥମ ଲୁକ; କଏଦୀ ଲୁକରେ ସ୍ୱରାଜ, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
'ସ୍ୱାଗ ରାଜା' ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ । ଏଥିରେ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ସହ କମେଡି ତଡକା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଲିଆ ବଣ୍ଟି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 11:04 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । 'ସ୍ୱାଗ ରାଜା' ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ପ୍ରତିଶୃତି ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ଦିନ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଏବେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ସେଲିବ୍ରିଟି ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଟିମକୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱରାଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଏହି ସ୍ୱାଗ୍ ଏକଦମ୍ ଅସଲି । ଏହି ଲୁକ୍ ତ ସାଂଘାତିକ । ସ୍ୱାଗ୍ ରାଜାର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ।'' ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଜଗଦିଶ ମିଶ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ସହ କମେଡି ତଡକା ଲଗାଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଲିଆ ବଣ୍ଟି । ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭରେ ଅନୁଗୁଳିଆ ବଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯିଏ କଏଦୀ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସହ ଏଥିରେ ସ୍ୱରାଜ ବି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହା ପରେ ଏକ ସିନରେ ସ୍ୱରାଜଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗ ଲୁକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହା ପର ସିନରେ ଉଭୟ ଏକ ଘରେ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଲଗାଇ ଦିବଙ୍ଗତ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଗୀତ 'ବିଶ୍ୱାସ ତୋ ବିନା' ଶୁଣିବା ସହ ଗାଆନ୍ତି । ଶେଷରେ ଅନୁଗୁଳିଆ ବଣ୍ଟି ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ ଲଭ ୟୁ କୁହନ୍ତି ।
ଏହି ଦିନ ହେବ ରିଲିଜ
'ସ୍ୱାଗ ରାଜା' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଜଗଦିଶ ମିଶ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରୀତି ଚୋବେ ଓ ସାଇ ସନାତନ ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଗୁରବୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକର ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକାଶ ଫିଲ୍ମସ ବ୍ୟାନରରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱରାଜ ବାରିକଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆସନ୍ତାବର୍ଷ 2027ରେ ରିଲିଜ ହେବ ।