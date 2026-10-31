ସ୍ୱାଗ୍ ସହ ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ, ଏହି ଦିନ ଆସୁଛି ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ସ୍ୱାଗ ରାଜା' ପ୍ରଥ ଲୁକ୍
ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ସ୍ୱାଗ ରାଜା' ଘୋଷଣା ପର ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ ଆସୁଛି । କେବେ ? ଜାଣନ୍ତୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 1:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । 'ସ୍ୱାଗ ରାଜା' ସହ ପରଦାରେ ଦେଖାଇବେ ସ୍ୱାଗ୍ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଗତବର୍ଷ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମ କେବେ ରିଲିଜ ହେବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ସ୍ୱରାଜ ଓ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମରୁ ଏକ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ଦିନ ଆସିବ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍
ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଏହି 'ସ୍ୱାଗ୍' ଏକଦମ୍ ଅସଲି । ଏହାର ଠାଣି ଆହୁରି ଜବରଦସ୍ତ । ଏହି ପାଗଳାମି ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । 'ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍' ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ଜାରି ହେବ । ସ୍ୱାଗ୍ ରାଜା ।'' ସେୟାର ହୋଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରରେ ସ୍ୱରାଜଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଲୁକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ ସେ ଲୁଙ୍ଗିରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ହାତରେ ଏକ କାଚ ବୋତଲ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ଫିଲ୍ମ ଆସନ୍ତାବର୍ଷା (2027)ରେ ରିଲିଜ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
'ସ୍ୱାଗ ରାଜା' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଜଗଦିଶ ମିଶ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରୀତି ଚୋବେ ଓ ସାଇ ସନାତନ ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଗୁରବୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକର ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକାଶ ଫିଲ୍ମସ ବ୍ୟାନରରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱରାଜ ବାରିକଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱରାଜ ବାରିକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ହାତକୁ ଦି'ହାତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତା । ଚଳିତ ଜୁଲାଇ 22ରେ ନିଜ ନିର୍ବନ୍ଧ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ । ଏ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ‘ଗୁଆ ମଙ୍ଗୁଳା’ ସମେତ ବିବାହର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସେ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ସେ ସାଥୀଙ୍କ ଚେହେରା କିମ୍ୱା ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ସମସ୍ତେ ।