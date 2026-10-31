ETV Bharat / entertainment

ସ୍ୱାଗ୍ ସହ ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ, ଏହି ଦିନ ଆସୁଛି ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ସ୍ୱାଗ ରାଜା' ପ୍ରଥ ଲୁକ୍

ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ସ୍ୱାଗ ରାଜା' ଘୋଷଣା ପର ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ ଆସୁଛି । କେବେ ? ଜାଣନ୍ତୁ...

ODIA FILM SWAG RAJA
ODIA FILM SWAG RAJA (poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 31, 2026 at 1:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । 'ସ୍ୱାଗ ରାଜା' ସହ ପରଦାରେ ଦେଖାଇବେ ସ୍ୱାଗ୍ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଗତବର୍ଷ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମ କେବେ ରିଲିଜ ହେବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ସ୍ୱରାଜ ଓ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମରୁ ଏକ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ଦିନ ଆସିବ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍

ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଏହି 'ସ୍ୱାଗ୍' ଏକଦମ୍ ଅସଲି । ଏହାର ଠାଣି ଆହୁରି ଜବରଦସ୍ତ । ଏହି ପାଗଳାମି ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । 'ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍' ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୧୧ଟାରେ ଜାରି ହେବ । ସ୍ୱାଗ୍ ରାଜା ।'' ସେୟାର ହୋଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରରେ ସ୍ୱରାଜଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଲୁକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ ସେ ଲୁଙ୍ଗିରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ହାତରେ ଏକ କାଚ ବୋତଲ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ଫିଲ୍ମ ଆସନ୍ତାବର୍ଷା (2027)ରେ ରିଲିଜ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

'ସ୍ୱାଗ ରାଜା' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଜଗଦିଶ ମିଶ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରୀତି ଚୋବେ ଓ ସାଇ ସନାତନ ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଗୁରବୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକର ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକାଶ ଫିଲ୍ମସ ବ୍ୟାନରରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱରାଜ ବାରିକଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସ୍ୱରାଜ ବାରିକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ହାତକୁ ଦି'ହାତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତା । ଚଳିତ ଜୁଲାଇ 22ରେ ନିଜ ନିର୍ବନ୍ଧ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ । ଏ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ‘ଗୁଆ ମଙ୍ଗୁଳା’ ସମେତ ବିବାହର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସେ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ସେ ସାଥୀଙ୍କ ଚେହେରା କିମ୍ୱା ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ସମସ୍ତେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମନର ସାଥୀ ପାଇଲେ ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ; ସରିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଫଟୋ

ସ୍ମୃତିରେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଖୋକଭାଇ ତମ ପାଇଁ' - Interview With Actor Swaraj

TAGGED:

SWARAJ BAARIK
ODIA FILM SWAG RAJA
SWAG RAJA
ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ସ୍ୱାଗ ରାଜା
ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.