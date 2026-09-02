'ପଦ୍ମାବତ୍' ଜୌହର ବିବାଦ: ସ୍ୱରା ଭାସ୍କରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, କହିଲେ 'ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲ୍...'
ସ୍ୱରା ଭାସ୍କର ପଦ୍ମାବତ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ହୋଇଥିଲେ ଟ୍ରୋଲ ।ଏବେ ରଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ।କହିଲେ ସେ କେବେ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ କିମ୍ବା ଜୌହର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ କାପୁରୁଷ କହିନାହାଁନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 2, 2026 at 3:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ବିବାଦରେ ସ୍ୱରା ଭାସ୍କର । ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲୀଙ୍କ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ 'ପଦ୍ମାବତ' ରେ 'ଜୌହର' ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଭ୍ରାମକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବେ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ କିମ୍ବା 'ଜୌହର' ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ "କାପୁରୁଷ" ବୋଲି କହିନାହାଁନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ସ୍ୱରା ଏହି ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ।
मेरा एक वीडियो क्लिप वायरल है- जिसे ग़लत रूप से झूठे ढंग से अनुवादित किया जा रहा है! मैंने कतई नहीं कहा कि रानी पद्मावती या कोई भी सती कायर थी । शर्मनाक है कि @ndtvindia और अन्य मीडिया चैनल और लोग बार बार झूठा इल्ज़ाम लगाकर लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं ।— Swara Bhasker (@ReallySwara) September 1, 2026
गाली देनी है तो दो- पर… pic.twitter.com/TR8sy5gRCr
ଅଭିନେତ୍ରୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 'ପଦ୍ମାବତ' ଦେଖିବା ପରେ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଖୋଲା ଚିଠି ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ । ସ୍ୱରା କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସକାଳଠାରୁ ମୋର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଏହା ଗତକାଲିର ଏକ ଘଟଣାରୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠାରେ ମୋତେ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ 'ପଦ୍ମାବତ' ଦେଖିବା ପରେ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏକ ଖୋଲା ଚିଠି ପଠାଇଥିଲି ।"
ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବୟାନର ଏକ ଅଂଶକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାହାରେ ନିଆଯାଇ ଏପରି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଏବଂ ରାଜପ୍ରାସାଦର ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ କାପୁରୁଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ କେବେ କହିନାହିଁ ଯେ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଜଣେ କାପୁରୁଷ ଥିଲେ, କିମ୍ବା ମୁଁ କହିନାହିଁ ଯେ ରାଜପ୍ରାସାଦର ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ କାପୁରୁଷ ଥିଲେ ।" ସ୍ୱରା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କିମ୍ବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏପରି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱରା ଭାସ୍କର 'ଜୌହର' ସିନ୍ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଥିଲେ ?
ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱରା 'ପଦ୍ମାବତ' ର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ବିଶେଷକରି 'ଜୌହର' ସିନ୍ ବିଷୟରେ । ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ବଳାତ୍କାର ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଏହି ସିନ୍ କିପରି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରେ ତାହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା । ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେଖୁଥିଲି ଏବଂ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଯଦି - ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ - ମୁଁ ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡିତା ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମୋତେ କ’ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥାନ୍ତା ? ମୋର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନକରିବା ନେଇ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।"
ସ୍ୱରା ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ସିନକୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ପରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ହରାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ । ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଏପରି ସମାଜରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଉଚିତ କି ଯେଉଁଠାରେ ଯୌନ ହିଂସା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିଛି । ସେ କହିଥିଲେ, "ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଯେ ବଳାତ୍କାର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଚିହ୍ନିତ କରେ? ଦୃଶ୍ୟଟି ଗଭୀର ଆପତ୍ତିଜନକ ଥିଲା ।" ତାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ ସ୍ୱରା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ କାଳ୍ପନିକ ବଳାତ୍କାର ପୀଡିତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହୁଛନ୍ତି । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଦେଖିବା ସମୟରେ, ସେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଫିଲ୍ମଟି ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମୃତ୍ୟୁ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ଜଣେ ବଳାତ୍କାର ପୀଡିତା କିପରି ଅନୁଭବ କରିବେ ।
ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ, ସ୍ୱରା 2012 ଦିଲ୍ଲୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ନିର୍ଭୟା ମାମଲା ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ସେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ସେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭୟାର ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଲଢ଼ିବାର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ । ସ୍ୱରାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ କେବେବି କମ୍ ଆକଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ବିଶେଷକରି ଯୌନ ହିଂସାରୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ...
ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବୟାନ ପରେ ଆସିଛି । କିଛି ୟୁଜର୍ସ ଫିଲ୍ମର 'ଜୌହର' ସିନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଏବଂ ଏହି ଐତିହାସିକ ପ୍ରଥା ସହିତ ଜଡିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନଜନକ ଥିଲା । ସ୍ୱରା ଏବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସମାଲୋଚନା ତାଙ୍କ କଥାର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା । ଏକ୍ସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋର ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କରାଯାଉଛି । ମୁଁ କେବେ କହିନାହିଁ ଯେ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ କିମ୍ବା କେହି ବି 'ସତୀ' କାପୁରୁଷ ଥିଲେ । ଯଦି ଆପଣ ଅପମାନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ - କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କହିଥିଲି ତାହା ଉପରେ ଆଧାର କରି କରନ୍ତୁ ।"
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପଦ୍ମାବତ' ୨୦୧୮ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ, ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ସାହିଦ କପୁର ମହାରାୱଲ ରତନ ସିଂ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ରଣବୀର ସିଂହ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା; ହେମା କମିଟି ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସ୍ୱରା ଭାସ୍କର, କହିଲେ- 'ମୋ ସହ ବି.....'
ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରବାଦ ହୋଇଛି ମୋ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍: ସ୍ୱରା ଭାସ୍କର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ