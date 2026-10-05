ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍କେ ମୁରଲୀଧରନଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ: ହୋଟେଲରୁ ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର
ଓଡ଼ିଆରେ ଏକାଧିକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଏସ୍କେ ମୁରଲୀଧରନ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : October 5, 2026 at 7:03 PM IST
Suspicious death of film director, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ । ହୋଟେଲ୍ ରୁମ୍ ରୁ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର । କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍କେ ମୁରଲୀଧରନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ମୃତଦେହକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆ ଯାଇଛି । ହୋଟେଲ୍ ରୁମ୍ ରୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍କେ ମୁରଲୀଧରନଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ । ତେବେ ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତ ହୋଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।
ପରଲୋକରେ ନିର୍ଦେଶକ କରିଓଗ୍ରାଫର ଏସ୍. କେ. ମୁରଲୀଧରନ । ଭୁବନେଶ୍ବରର ଏକ ହୋଟେଲରୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଭରତପୁର ପୋଲିସ । ମୃତଦେହ ଜବତ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଛି ପୋଲିସ । ସେ କେବଳ ତାମିଲ ନୂହେଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ବି ଅନେକ ସଫଳ ସିନେମା କରି ଦୁଇଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ ।
ନିର୍ଦେଶକ ଏସ୍. କେ. ମୁରଲୀଧରନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାରୁ ମର୍ମାହତ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀତମ ଦାସ । ଶ୍ରୀତମ କହିଛନ୍ତି,"ତାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ସ୍ମୃତି ରହିଛି । ବହୁ ଫିଲ୍ମର ହିଟ ଗୀତର ସେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି । ଆଜି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ରହିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଓଲିବୁଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଓଡିଶା ଓଲିବୁଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କୋରିଓଗ୍ରାଫିର ପରିଭାଷା ସେ ବଦଳିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମର୍ମାହତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେ ।
ଅଭିନେତା ହରିହର ମହାପାତ୍ର କହିଲେ," ଏକ ହୋଟେଲରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ ସେ । ଜଣେ ତାମିଲ ଲୋକ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଯେଉଁ ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାହା ବେଶ୍ ସ୍ମରଣୀୟ ।"
'ଛାତି ଚିରିଦେଲେ ତୁ', 'ନେଇଯାରେ ମେଘ ମତେ', 'ଆକାଶେ କି ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା', 'ତୋ ଆଖିରେ ମୁଁ', 'ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେମରେ', 'ମୁଁ ଆଶିକ ମୁଁ ଆୱାରା' ପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏସ୍ କେ ମୁରଲୀଧରନ କାମ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ୩ ଜିଲ୍ଲାର ୧୦ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ: ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ବଏଲର୍ସ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ଗିରଫ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର