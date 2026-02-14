ETV Bharat / entertainment

ସସପେନ୍ସ-ଥ୍ରୀଲର କାହାଣୀ ସହିତ ପରଦାକୁ ଆସିଲା ‘ରକ୍ତ ଗୋଲାପ’

ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ‘ରକ୍ତ ଗୋଲାପ’ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ଅଭିଷେକ ଗିରି । ସିନେମାଟିକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ବୋଲି ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି ।

Suspense Thriller cinema Rakta Golap released in halls Bhubaneswar
ସସପେନ୍ସ-ଥ୍ରୀଲର କାହାଣୀ ସହିତ ପରଦାକୁ ଆସିଲା ‘ରକ୍ତ ଗୋଲାପ’ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 14, 2026 at 5:34 PM IST

2 Min Read
RAKTA GOLAP ODIA CINEMA ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ'ରେ ପରଦାକୁ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ‘ରକ୍ତ ଗୋଲାପ’ । ସିନେମାଟି ପ୍ରେମ, ପ୍ରତାରଣା, ସସପେନ୍ସ ଓ ଥ୍ରୀଲରକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ୩୦ଟି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ସିନେମାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ଅଭିଷେକ ଗିରି । ସିନେମାଟିକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ବୋଲି ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି ।

ସସପେନ୍ସ-ଥ୍ରୀଲର କାହାଣୀ ସହିତ ପରଦାକୁ ଆସିଲା ‘ରକ୍ତ ଗୋଲାପ’ (ETV Bharat Odisha)

ସସ୍ପେନସ୍ ଓ ଥ୍ରୀଲର ସିନେମା ‘ରକ୍ତ ଗୋଲାପ’:
‘ରକ୍ତ ଗୋଲାପ’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନାୟିକା ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନାୟକ ସାଜିଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ଗିରି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ଓ ଏଲିନାଙ୍କ ଯୋଡି ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । "ଏହା ଏକ ଅରିଜିନାଲ ସିନେମା ଅଟେ । ସସପେନ୍ସ ଓ ଥ୍ରୀଲର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ସିନେମାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ।" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ଗୀତ 'ମେଘ କଦମ୍ବ'କୁ ଦର୍ଶକ ଭରପୂର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଅଭିଷେକ ଗିରି

Odia movie 'Rakta Golap'
ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ‘ରକ୍ତ ଗୋଲାପ’ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଶ୍ରୁଜିତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଶୋଭନ ଦାସ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁ ଓ ପିନାକୀ ସିଂ । ପୂର୍ବରୁ ‘ଚରିତ୍ର’ (୨୦୨୦), ‘ଡାଲଚିନି’ (୨୦୨୨) ଓ ‘ଫାଲଗୁନ ଚୈତ୍ର’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ବେଶ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଡି । ପ୍ରେମ ଓ ତ୍ୟାଗର ମହନୀୟତା ସାଥିରେ ନ୍ୟାୟିକ ଲଢେଇ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇଛି ଏହି କାହାଣୀ ।

Suspense Thriller cinema Rakta Golap released in halls Bhubaneswar
ସସପେନ୍ସ-ଥ୍ରୀଲର କାହାଣୀ ସହିତ ପରଦାକୁ ଆସିଲା ‘ରକ୍ତ ଗୋଲାପ’ (ETV Bharat Odisha)


କାଷ୍ଟ ଓ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ:
ସମରେଶ ରାଉତରାୟ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ହର ରଥ ଓ ଉଦିତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସିନେମାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ‘ରକ୍ତ ଗୋଲାପ’ର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ । ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ତଥା ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅମିତ କୁମାର ଦାସ ଓ ଅନିଲ ବାରିକ । କ୍ୟାମେରା ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବେହେରା । ସମ୍ପାଦନାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତ ବିଦ୍ୟାଧର । ଶବ୍ଦସଜାରେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ବିବେଦୀ ଥିବା ବେଳେ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ମହାନ୍ତି ।

Crowd of viewers in the cinema hall
ସିନେମା ହଲରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ (ETV Bharat Odisha)

'ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସିନେମା, ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି'
'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ' ସିନେମାରେ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଅଭିଷେକ ଗିରିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି । "ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସିନେମା । ଟ୍ରେଲରକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବହୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ।" ସମସ୍ତ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଦର୍ଶକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କ ପାତଳଘଣ୍ଟା ଆଇଟମ୍ ଗୀତରେ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ପାଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । 'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ’ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

