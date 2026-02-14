ସସପେନ୍ସ-ଥ୍ରୀଲର କାହାଣୀ ସହିତ ପରଦାକୁ ଆସିଲା ‘ରକ୍ତ ଗୋଲାପ’
ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ‘ରକ୍ତ ଗୋଲାପ’ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ଅଭିଷେକ ଗିରି । ସିନେମାଟିକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ବୋଲି ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି ।
RAKTA GOLAP ODIA CINEMA ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ'ରେ ପରଦାକୁ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ‘ରକ୍ତ ଗୋଲାପ’ । ସିନେମାଟି ପ୍ରେମ, ପ୍ରତାରଣା, ସସପେନ୍ସ ଓ ଥ୍ରୀଲରକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ୩୦ଟି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ସିନେମାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ଅଭିଷେକ ଗିରି । ସିନେମାଟିକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ବୋଲି ଅଭିନେତା କହିଛନ୍ତି ।
ସସ୍ପେନସ୍ ଓ ଥ୍ରୀଲର ସିନେମା ‘ରକ୍ତ ଗୋଲାପ’:
‘ରକ୍ତ ଗୋଲାପ’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନାୟିକା ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନାୟକ ସାଜିଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ଗିରି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ଓ ଏଲିନାଙ୍କ ଯୋଡି ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । "ଏହା ଏକ ଅରିଜିନାଲ ସିନେମା ଅଟେ । ସସପେନ୍ସ ଓ ଥ୍ରୀଲର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ସିନେମାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ।" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ଗୀତ 'ମେଘ କଦମ୍ବ'କୁ ଦର୍ଶକ ଭରପୂର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଅଭିଷେକ ଗିରି ।
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଶ୍ରୁଜିତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଶୋଭନ ଦାସ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁ ଓ ପିନାକୀ ସିଂ । ପୂର୍ବରୁ ‘ଚରିତ୍ର’ (୨୦୨୦), ‘ଡାଲଚିନି’ (୨୦୨୨) ଓ ‘ଫାଲଗୁନ ଚୈତ୍ର’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ବେଶ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଡି । ପ୍ରେମ ଓ ତ୍ୟାଗର ମହନୀୟତା ସାଥିରେ ନ୍ୟାୟିକ ଲଢେଇ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇଛି ଏହି କାହାଣୀ ।
କାଷ୍ଟ ଓ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ:
ସମରେଶ ରାଉତରାୟ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ହର ରଥ ଓ ଉଦିତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସିନେମାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ‘ରକ୍ତ ଗୋଲାପ’ର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ । ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ତଥା ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅମିତ କୁମାର ଦାସ ଓ ଅନିଲ ବାରିକ । କ୍ୟାମେରା ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବେହେରା । ସମ୍ପାଦନାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତ ବିଦ୍ୟାଧର । ଶବ୍ଦସଜାରେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ବିବେଦୀ ଥିବା ବେଳେ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ମହାନ୍ତି ।
'ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସିନେମା, ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି'
'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ' ସିନେମାରେ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଅଭିଷେକ ଗିରିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଅନ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି । "ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସିନେମା । ଟ୍ରେଲରକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବହୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ।" ସମସ୍ତ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଦର୍ଶକ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କ ପାତଳଘଣ୍ଟା ଆଇଟମ୍ ଗୀତରେ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ପାଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । 'ରକ୍ତ ଗୋଲାପ’ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।
