'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' ଗୀତ 'ଜଲସା' କ୍ରେଜ; ବଲିଉଡ Vibes ଦେଉଛି କହିଲେ ଦର୍ଶକ, ମିଳିଲାଣି 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ର ମୁଗ୍ଧ' । ଯାହାର 'ଜଲସା' ଭିଡିଓ ଗୀତ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ରହିଛି । 3ଦିନରେ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଲେଣି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2025 at 4:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫିଲ୍ମ 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ସହ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏଥିରେ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ପର ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ରିଲିଜକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଗୀତ 'ଜଲସା' ଭିଡିଓ ଭର୍ସନ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି । ମାତ୍ର 3 ଦିନରେ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଲେଣି । ଏଥିସହ ଏହି ଗୀତକୁ ବଲିଉଡକୁ ଟକ୍କର ଦେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଏହି ଗୀତକୁ ଗାଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ତା ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ମନ୍ମୟ ଦେ, ସନୋଜ କୁମାର ଓ ସାର୍ଥକ ଏଥିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତଡକା ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଗୀତଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଗୀତକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଫାୟାର ଏବଂ ଲାଲ ହାର୍ଟ ଇମୋଜି ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏହା ବଲିଉଡ Vibes ବୋଲି ଟ୍ୟାଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' କାଷ୍ଟ
ଏହି ଫିଲ୍ମରେ 'କର୍ମ' ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଯଥା ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ସନୋଜ କୁମାର ଓ ମନ୍ମୟ ଦେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବା ସହ ନବାଗତ ଅଭିନେତା ସାର୍ଥକ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ପ୍ରତୀକ୍ଷା' ରେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନେତା ଦ୍ଵିପାନ୍ଵିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହର ରଥ, ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ, ସୋମା ହୋତା ଓ ଭକ୍ତି ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟରେ ମିଡ଼ିଆ ଜଗତର ଲୋକପ୍ରିୟ ଚେହେରା ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପିହୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟର ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ସାମିଲ ହୋଇ ଏକ ନୂଆ ଧାରା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ଖୁବଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
କହିରଖୁଛୁ କି, ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ରୋସନ୍ ବିଶୋଇ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ସଜାଇଛନ୍ତି ରୋହିତ ଗେହେଲଟ ଓ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପ୍ରଣବ ରଥ ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି । ଅତିରିକ୍ତ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଓ ସଂଳାପ ରଚନାରେ ଦାୟିତ୍ଵ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ନିଶାନ୍ତ ମାଝିଠିଆ । 'ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ' ର ସଙ୍ଗୀତକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ,ଅନୁରାଗ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଂଗୀତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନୁରାଗ ପଣ୍ଡା ଓ ରୌମ୍ୟ ରାଜ ପ୍ରଧାନ । ତେବେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହାର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା ।
