ଜନ୍ମଦିନରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି, 'ସୂର୍ଯ୍ୟା: ଅନ୍ତ ସେ ଆରମ୍ଭ ତକ' ଟିଜର ରିଲିଜ
ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ସୂର୍ଯ୍ୟା: ଅନ୍ତ ସେ ଆରମ୍ଭ ତକ୍' ଟିଜର ରିଲିଜ । ଫିଲ୍ମ କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଜାଣନ୍ତୁ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2026 at 5:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି, ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖରେ, ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ୬୯ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସୂର୍ଯ୍ୟ: ଅନ୍ତ ସେ ଆରମ୍ଭ ତକ୍' ଟିଜର୍ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଏହି ଟିଜରରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି—ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସମାଜ, ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସର୍ବଦା ଲଢ଼େଇ କରିଆସିଛନ୍ତି । 'ସୂର୍ଯ୍ୟ'ରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନି ଏକ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ; ଏହି ତୀବ୍ର ସଂଘର୍ଷର ଏକ ଝଲକ ଟିଜରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।
'ସୂର୍ଯ୍ୟା'ର ଟିଜର୍ କିପରି ଅଟେ?
'ସୂର୍ଯ୍ୟା' ଟିଜର୍ଟି ଏକ ମିନିଟ୍ ୧୭ ସେକେଣ୍ଡର ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସିନ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏହାର ଆରମ୍ଭରେ ପୋଲିସ୍ ସାଇରନ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ଏବଂ ସନ୍ନିଙ୍କୁ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ କୌଣସି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ପରି ମନେହୁଅନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିନରେ, ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ ଡାକ୍ତରଖାନା ଶଯ୍ୟାରେ ଜୀବନ-ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ସନ୍ନି ତାଙ୍କୁ କକ୍ଷ ବାହାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ସନ୍ନିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେହି ପୁରୁଣା, ଉଗ୍ର ଅନ୍ଦାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ—ଯିଏ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି । କାହାଣୀ ସେତେବେଳେ ମୋଡ଼ ନିଏ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ନିଙ୍କ ଝିଅ ଅଚାନକ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଏ; ଏହା ପରେ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଶୋଷଣକାରୀ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ସମଗ୍ର ଟିଜରରେ, ସନ୍ନିଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଗଭୀର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପଦାରେ ପକାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଏହି କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ସାଜେ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ?
ସନ୍ନିଙ୍କ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସୂର୍ଯ୍ୟା: ଅନ୍ତ ସେ ଆରମ୍ଭ ତକ୍' ଶୀର୍ଷକ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କମଲ ମୁକୁଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ପଦ୍ମ କୁମାର ମଙ୍ଗତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା ଦୀପକ ମୁକୁଟ, ହେମନ୍ତ ମୁକୁଟ, ଲୋକେଶ ମୁକୁଟ ଏବଂ କମଲ ମୁକୁଟ କରିଛନ୍ତି । କଳାକାରଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ରବି କିଷନ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଜୈସୱାଲ, ତନୁଶ୍ରୀ, ମନୀଷ ୱାଧୱା, ଟିନ୍ନୁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଜିଶୁ ସେନଗୁପ୍ତା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସୂର୍ଯ୍ୟ: ଅନ୍ତ ସେ ଆରମ୍ଭ ତକ୍' ଅପରାଧ ଭିତ୍ତିକ ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ଅଟେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ସୂର୍ଯ୍ୟା: ଅନ୍ତ ସେ ଆରମ୍ଭ ତକ'; ସନ୍ନିଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା, ପୋଷ୍ଟର୍ ଆଉଟ୍