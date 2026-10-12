'ସୂର୍ଯ୍ୟା: ଅନ୍ତ ସେ ଆରମ୍ଭ ତକ'; ସନ୍ନିଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା, ପୋଷ୍ଟର୍ ଆଉଟ୍
ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ନୂଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସୂର୍ଯ୍ୟା: ଅନ୍ତ ସେ ଆରମ୍ଭ ତକ୍' ଘୋଷଣା । ପୋଷ୍ଟର୍ ସହ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍ । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ରିଲିଜ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 3:12 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 3:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 'ବଟୱାରା ୧୯୪୭' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ୨୦୨୬ ମସିହାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ସନ୍ନି ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନରରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ନିଙ୍କ ନୂତନ କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରିଲର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଅଭିନେତାଙ୍କ 'ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍' ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଆଜି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ ତାରିଖରେ ଏହି ନୂତନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଟିଜର୍ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶୀର୍ଷକ ଏବଂ ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ସନ୍ନିଙ୍କ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ
ସନ୍ନିଙ୍କ ନୂତନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟାଇଟଲ୍ ହେଉଛି 'ସୂର୍ଯ୍ୟା: ଅନ୍ତ ସେ ଆରମ୍ଭ ତକ୍' । କମଲ ମୁକୁଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମା କୁମାର ମଙ୍ଗତ । ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଦୀପକ ମୁକୁଟ, ହେମନ୍ତ ମୁକୁଟ, ଲୋକେଶ ମୁକୁଟ ଏବଂ କମଲ ମୁକୁଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରବି କିଶନ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଜୈସୱାଲ, ତନୁଶ୍ରୀ, ମନୀଷ ୱାଧୱା, ଟିନ୍ନୁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଜିଶୁ ସେନଗୁପ୍ତା ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ।
'ସୂର୍ଯ୍ୟା: ଅନ୍ତ ସେ ଆରମ୍ଭ ତକ୍' ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍
'ସୂର୍ଯ୍ୟା: ଅନ୍ତ ସେ ଆରମ୍ଭ ତକ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ସନ୍ନିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଝଲକ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ । ଭିଡିଓରେ ତାଙ୍କର ରୂପ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପାଟିରେ ସିଗାରେଟ୍ ଧରି ତଳକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ଟିଜରରେ ସନ୍ନିଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଟ୍ କେଶ ଥିବା ଏକ ଭିନ୍ନ ଲୁକ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଟିଜର ସେୟାର କରିବା ସମୟରେ ନିର୍ମାତାମାନେ ଏଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି: "ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହି, ସେ ସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛନ୍ତି!" ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଯାହାକୁ ସନ୍ନି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ୨୦୧୬ ମସିହା ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ସନ୍ନି ନିଜ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ସେ 'ବର୍ଡର୍ ୨' (Border 2) ଭଳି ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ନି ତଥା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ 'ସୂର୍ଯ୍ୟ: ଅନ୍ତ ସେ ଆରମ୍ଭ ତକ୍' ସହିତ ସମାନ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ?
ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ସୂର୍ଯ୍ୟା: ଅନ୍ତ ସେ ଆରମ୍ଭ ତକ୍' ଏକ କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରିଲର୍ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।