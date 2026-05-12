ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠୁ ଅଲଗା ହେଲେ କି ମୌନି ରୟ ? ଇନଷ୍ଟାରେ ପରସ୍ପରକୁ କଲେ ଅନଫଲୋ, ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କଲେ ସୂରଜ
ବିବାହର 4 ବର୍ଷ ପରେ ମୌନି ରୟ ଏବଂ ସୂରଜ ନାମ୍ବିଆର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅନଫଲୋ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଛାଡପତ୍ର ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 12, 2026 at 4:17 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନାଗିନ୍ ଫେମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୌନି ରୟ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୌନି ରୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟୀ ସ୍ୱାମୀ ସୂରଜ ନାମ୍ବିଆର ପରସ୍ପରକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅନଫଲୋ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢିଛି ।
Mouni roy and her husband have unfollowed each other on instagram after allegedly getting into a fight regarding disha patani, pic.twitter.com/EXp69Z01i7— Aarohi (@hamlakroo) May 12, 2026
ମଙ୍ଗଳବାର, ମେ 12 ତାରିଖରେ ହଠାତ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ମୌନି ଏବଂ ସୂରଜ ସେମାନଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅନଫଲୋ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ କେବଳ କିଛି ଫଟୋ ଏକାଠି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଏପରି ସମୟରେ ସୂରଜଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ମୌନିଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୂରଜଙ୍କ ସହ କେବଳ କିଛି ଫଟୋ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି, ଏହା ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସେ ବିବାହ ସହିତ ଜଡିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ସୂରଜ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ମୌନିଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଫଟୋ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
ମୌନିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର ହୋଇଥିବା ସେହି ସମୟର ବିବାହ ଫଟୋ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, "ମୁଁ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପାଇଲି... ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ, ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଆମେ ବିବାହିତ। ଆମକୁ ତୁମର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରେମ, ସୂରଜ ଏବଂ ମୌନି ।"
ଦମ୍ପତି ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଟୋ ସେୟାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୌନିଙ୍କ ସୂରଜଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ପୋଷ୍ଟ 2024 ରେ ଥିଲା । ସେବେଠାରୁ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଫଟୋ ସେୟାର କରିନାହାଁନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦର ଗୁଜବକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ।
ସୂରଜ ନାମ୍ବିଆର କିଏ ?
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସୂରଜ ନାମ୍ବିଆର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଇନଊେଷ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କର । ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାମ ପାଇଁ ଦୁବାଇରେ ରହୁଥିଲେ । ସେ ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପରିଚାଳନାଗତ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପଢିଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସେ ଦୁବାଇରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ।
ମୌନି ଓ ସୂରଜଙ୍କ ଲଭଷ୍ଟୋରୀ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 2019 ମସିହାରେ ଦୁବାଇରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ ସମୟରେ ଉଭୟ ପାରସ୍ପରିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ । ଦୁଇ ବର୍ଷ ଡେଟିଂ କରିବା ପରେ, ମୌନି ମନ୍ଦିରା ବେଦୀଙ୍କ ଘରେ ସୂରଜଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ମୌନି ଏବଂ ସୂରଜ ଜାନୁଆରୀ 27, 2022 ରେ ଗୋଆରେ ଏକ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ମୌନି ଏବଂ ସୂରଜଙ୍କ ବିବାହ ମାଲାୟାଲୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରି କାଣ୍ଡୋଲିମର ହିଲଟନ୍ ଗୋଆ ରିସର୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା । ବିବାହରେ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ