ଜନ୍ମଦିନରେ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା 'ଶିକାର'ରୁ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍
ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ଶିକାରରୁ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 30, 2026 at 1:33 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ ଆଜି ତାଙ୍କ 21ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି ମିଳିଛି । ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ଶିକାର' ରୁ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ (ଜାନୁଆରୀ 18) ରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏହାର ଅପଡେଟ୍ ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ରଜରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
ନିର୍ମାତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସୁପ୍ରିମାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଫିଲ୍ମରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରରେ ସୁପ୍ରିମାଙ୍କୁ ଦେଶୀ ଲୁକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଶିକାରର ଉଗ୍ର ମୁହଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ । ଆମର ପ୍ରମୁଖ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ।'
ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅମ୍ଲାନ ଦାସ ନଜର ଆସିବେ । ଯିଏ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ ଓ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ ଜେନା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ । ମୁନ୍ ଟିଭି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । କାହାଣୀ, ସ୍କ୍ରିନପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡା , ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅମିତ ନାୟକ କେରିଓଗ୍ରାଫ କରୁଛନ୍ତି ।
ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ 2014ର ମିସ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିଯୋଗୀତାରେ 3ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ । ସେ ଜଣେ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ସେ 2016ରେ ରିଲିଜ ଲଭ ପାଇଁ କୁଛ ଭି କରେଗା ଫିଲ୍ମ ସହ ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଓନଲି ପ୍ୟାର୍, ବଜୁ ବାବୁ, ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକ, ବାପା ସୁପରମ୍ୟାନ୍, ପୁଷ୍କରାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ