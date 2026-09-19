'ଗେମ୍ ଓଭର୍'ରେ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିବେ ନଜର
'ଗେମ୍ ଓଭର୍' ସହ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ । ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି । ପୋଷ୍ଟର ଆଉଟ୍ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2026 at 10:24 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଡାଏରୀ' ପରେ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ । ଫିଲ୍ମ 'ଗେମ୍ ଓଭର୍' ସହ ଫେରୁଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ସହ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଥିଲେ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ, ସାଉଥ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୟାମିଓ ଓ ରିଲିଜ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ବସିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁପ୍ରିୟା ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ଉଭୟଙ୍କ କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର ହେବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଉଭୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ପରଦାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଓ ସୁପ୍ରିୟା ।
'ଗେମ୍ ଓଭର୍' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ ସହ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ । ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜା ଡି ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ଡିଓପି ଅଛନ୍ତି ମନୋଜ ଖଟାଇ । ଷ୍ଟୋରୀ ସ୍କ୍ରିନ ପ୍ଲେ ଓ ଡାଇଲଗ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ । ଫିଲ୍ମରେ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ, ଅଭିଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ବୈଭବ ପୃଷ୍ଟି । କୋରିଓଗ୍ରାପ କରୁଛନ୍ତି ଅମିତ ନାୟକ । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଫିଲ୍ମରେ ଜଣେ ସାଉଥ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉର୍ବଶୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି । ଯିଏ ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ଭାବେ ନଜର ଆସିବେ । ତାଙ୍କ ସହ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଏକ ଦମଦାର ଗୀତ ରହିଛି । ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଜଣେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଯିଏ 'ପୁଷ୍ପା 2'ରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୋରିଓଗ୍ରାଫ କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ଦଶହରାରେ ରିଲିଜ ହେବ ଏବଂ ପୂଜା ବଜାରରେ ଧମାକା କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ । ସାଉଥ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉର୍ବଶୀ କ୍ୟାମିଓ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆମର ଦରକାର ଥିଲା ଏହି ଫିଲ୍ମର ଆଇଟମ୍ ଗୀତ ପାଇଁ । ଆମେ 'ପୁଷ୍ପା 2'ରେ ତାଙ୍କ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଅଫର୍ ଦେଲୁ । ସେ ଏହି ଅଫରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୀତକୁ ବହୁତ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ । ଏହି ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି । ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ ଏହି ଗୀତ ଓ ଫିଲ୍ମ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପରଦାକୁ ଆସିଲା ‘ଡାଏରୀ’; ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଶତମୁଖ ଦର୍ଶକ, ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲେ ପତ୍ନୀ ପଲ୍ଲବୀ
ପୁଅର ଏହି ନାଁ ରଖିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ-ପଲ୍ଲବୀ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ