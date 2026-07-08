'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ପରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ହରର୍ ଫିଲ୍ମ 'କଙ୍କଣ', ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍
ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'କଙ୍କଣ' ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ ବି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ତାରକାଙ୍କ ଲୁକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 8, 2026 at 10:38 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ପରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ହରର୍ ଫିଲ୍ମ 'କଙ୍କଣ' । ଫିଲ୍ମ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ତାରକାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତରୀ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ସମସ୍ତ ତାରକାଙ୍କ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଲୋକେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି ।
'କଙ୍କଣ' ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍
ସୁପ୍ରିୟା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ଲୁକ୍ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''କଙ୍କଣର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ମିଥ୍ୟା ଆତଙ୍କକୁ ଭେଟିଥାଏ, ଏବଂ ମାଟି ଆମେ ଯାହା ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ତାହା ମନେ ରଖେ । ସିନେମା ଘରେ ୧୮.୦୯.୨୬ ।'' ଏହି ଭିଡିଓ ପ୍ରଥମରେ ଏକ ଘରର ତାଲାକୁ ନିଆଁ ବାଡିରେ ପିଟୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ପରେ ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଯିଏ ଏକ ଗାତ ଖୋଲଉଥିବା ନଜର ଆସନ୍ତି । ଏହା ପରେ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଏକ ଗାଉଁଲି ଝିଅ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହା ପରେ ଏକ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯିଏ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠି ଆସନ୍ତି । ତାପରେ ଫିଲ୍ମର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରରଦର୍ଶିତ ହୁଏ ।ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିବା ସହ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
'କଙ୍କଣ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ସୁପ୍ରିୟା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ବ୍ୟତୀତ ଅଙ୍କିତା ମହାନ୍ତି ବି ନଜର ଆସିବେ । DBMotion Picturez ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଟନ୍ତି ଦୀପକ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସୁବୁଦି । ଅମିତ କୁମାର ଦାଶ ଏହାକୁ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଖ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 18ରେ ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିୟା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର୍
'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ସିରିଏଲ୍ ସଫଳତା ପରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଫିଲ୍ମ, ଏହି ଦିନ ହେବ ରିଲିଜ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ