ETV Bharat / entertainment

ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିୟା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର୍

ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'କଙ୍କଣ' ଘୋଷଣା । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଓଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ନଜର ଆସିବେ । ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ରିଲିଜ?

ODIA FILM KANKANA
ODIA FILM KANKANA (poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 7, 2026 at 10:47 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ପୁଷ୍କରା' ଓ 'ଶିକାର' ଭଲି ଅନେକ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେବା ପରେ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ ପୁଣିଥରେ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସହ ଏଥିରେ ନଜର ଆସିବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର । ଉଭୟଙ୍କ ଅଭିନୀତ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'କଙ୍କଣ' ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର ସହ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ପ୍ରତ୍ୟେକ ରହସ୍ୟର ଏକ ନାମ ଅଛି। ଆଜି, ଆମେ ଆମର ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ । 'କଙ୍କଣ' । ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେହି ହସ ତଳେ ଏକ ସତ୍ୟ ଅଛି ଯାହା କେହି କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଚରିତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ନାହାଁନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ସିନ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ୧୮.୦୯.୨୬ ରେ ସିନେମା ଘରେ ।'' ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 18ରେ ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସିବ । 'କଙ୍କଣ' ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଦୀପକ ମହାପାତ୍ର ଓ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସୁବୁଦ୍ଧି ।

କହିରଖୁଛୁ କି, 'ପୁଷ୍କରା' ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ 'ଶିକାର' ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲା । ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ 'ଡେଲିଭର ବୟ' ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଶେଷଥର 'କାଙ୍ଗୁଲା' ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା । ଏଥିସହ ସେ ବର ବଧୂ ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଯାହା ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲା । ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କ ନୂଆ ଅବତାର ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ପ୍ଲବିକ ଡିମାଣ୍ଡରେ ପୁଣିଥରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପୁଣି ରିଲିଜ ହେଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଜନ୍ମଦିନରେ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା 'ଶିକାର'ରୁ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍

'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ସିରିଏଲ୍ ସଫଳତା ପରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଫିଲ୍ମ, ଏହି ଦିନ ହେବ ରିଲିଜ

'ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ' ଦେଲା ଫେମ୍, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ନିମ୍ବୁଡ଼ା ନିମ୍ବୁଡ଼ା ଗୀତରେ ଜଜ୍ ଫିଦା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରୁ ଗାୟିକା 8 ବର୍ଷର ସଫଳ ଯାତ୍ରା

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

SUPRIYA NAYAK
KANKANA
ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ କଙ୍କଣ
SURYAMAYEE MOHAPATRA
ODIA FILM KANKANA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.