ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଥମ ନୋ' ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'କଙ୍କଣ', ଟ୍ରେଲର ଓ ସଂଗୀତ ରିଲିଜ
ଆସନ୍ତା ୨୦ରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଥମ ନୋ ଇଣ୍ଟେରଭାଲ ଫିଲ୍ମ 'କଙ୍କଣ' । ୧୯୭୫ ମସିହାର ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । ଆସିଲା ଟ୍ରେଲର ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 5:31 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୧୯୭୫ ମସିହାର ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'କଙ୍କଣ' । ନୋ ଇଣ୍ଟେରଭାଲ ବା ବିନା ମଧ୍ୟାନ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ର ଭାବେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୨୦ ରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ୯୦ ମିନିଟ୍ ବା ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଅବଧିର ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ କୌଣସି ବ୍ରେକରେ ବସି ହଲରେ ଦେଖିପାରିବେ ଦର୍ଶକ । ଯାହାର ଟ୍ରେଲର ଓ ଗୀତ ରିଲିଜ ହୋଇଯାଇଛି । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର BMC ଭବାନୀ ହଲରେ ଟ୍ରେଲର ଓ ମ୍ୟୁଜିକ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ସହ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ମାନେ ବସି ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରେଲରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଦେବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
'କଙ୍କଣ' ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଓ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
୧୯୭୫ ମସିହାର ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତାରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଆଧାର ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସର କାହାଣୀ ସହ କଳଙ୍କକୁ ନେଇ ଏଭଳି କିଛି ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭିନ୍ନ ଓ ନିଆରା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଅନ୍ଦାଜରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କ ସହ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ଯୋଡି ଓ ଉଭୟଙ୍କ ଅଭିନୟ ପୁରା କାହାଣୀକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ସସପେଏନ୍ସ ଥ୍ରିଲର ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧବିଶ୍ଵାସର ଏ କାହାଣୀରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ନୂଆ ଏକ ଲୁକରେ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । ଏହାସହ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଚୌଧୁରୀ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଙ୍କିତା ।
ଫିଲ୍ମ ଓଡିଶା ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବେଳେ ୧୯୭୫ ର କାହାଣୀ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଙ୍କିତା ଓ ସୁପ୍ରିୟା । ବିଶେଷ କରି ଫିଲ୍ମରେ ସେହି ପୁରୁଣା ଦିନଗୁଡିକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୁକ ଦୁଆଯାଉଥିଲା ବା ମେକପ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏହା ବେଶ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ନେଉଥିଲା । ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ସ୍ୱାଦ ସହ ନୂଆ କାହାଣୀ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ ।
ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଥା ଏବଂ ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ରହସ୍ୟ ଓ ଭୟର ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଉକ୍ତ ସିନେମା । ୧୯୭୫ ମସିହାର ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତାକୁ ଉଦ୍ଦୃତ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ରୋମାଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ‘କଙ୍କଣ’ DB Motion Picturez ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଦୀପକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଓ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସୁବୁଦ୍ଧି । ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସବୁ ବର୍ଗର ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଳାକାର ଓ ପ୍ରଯୋଜକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'କଙ୍କଣ' ନୂଆ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
'ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ' ପରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ହରର୍ ଫିଲ୍ମ 'କଙ୍କଣ', ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ