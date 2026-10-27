'କଙ୍କଣ' ନୂଆ ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'କଙ୍କଣ' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁପ୍ରିୟା ।ଏହି ଫିଲ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 18ରେ ରିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା ।ଏବେ ନିର୍ମାତା ଏହାର ନୂଆ ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 10:18 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'କଙ୍କଣ' ସହ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ । ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥଲା । ଯାହା ପରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢିଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ବି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 18 ରହିଥିଲା । ହେଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାତା ଫିଲ୍ମର ନୂଆ ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ନିର୍ମାତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ଏକ ଝଲକ ଦେଖାଇ ନୂଆ ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି । ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କଙ୍କଣ' ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଓଲଟା ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି; ବଡ଼ ପରଦାରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ । ସିନେମା ହଲରେ ଦେଖାହେବା । ୨୦.୧୧.୨୬ ।''
'କଙ୍କଣ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ଅଙ୍କିତା ମହାନ୍ତି ଓ ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ ନଜର ଆସିବେ । DBMotion Picturez ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଟନ୍ତି ଦୀପକ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସୁବୁଦି । ଅମିତ କୁମାର ଦାଶ ଏହାକୁ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଖ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହି ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ସୁପ୍ରିୟା ଅଭିନେତା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ 'ଗେମ୍ ଓଭର'ରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ମାସରେ ରିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା । ହେଲେ ହଲ୍ କମ୍ ଓ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ କାମ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ୱରରେ ସିନେମା ଘରକୁ ଆସିବ । ଫିଲ୍ମରେ ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟ, କେକେ, କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଜୀବନ ପଣ୍ଡା, ତ୍ରିଭୁବନ ପଣ୍ଡା, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ନାୟକ, ଉଦିତ ଗୁରୁ ଓ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବଙ୍କ ସହ 'ରାବଣ'ରେ ନଜର ଆସିବେ । ଅଭିନେତା ତଥା ଏନଏସଡି ନିର୍ଦେଶକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ସୁକୁମାର ଟୁଡୁ , ରବୀନ ଦାସ ଗୁଲସନ ପାଣ୍ଡେ, ସର ଅପା, ସୁସ୍ମିତା ଓ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ସମେତ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜରେ ନଜର ଆସିବେ ଅଭିନେତା ବିଭାସ ।