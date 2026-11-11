ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'କଙ୍କଣ'କୁ ମିଳିଲା 'A' ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁପ୍ରିୟା-ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ
ଆସନ୍ତା 20ରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'କଙ୍କଣ' । ଭିନ୍ନ ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଓ ସୁପ୍ରିୟା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 3:05 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'କଙ୍କଣ' ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର । ନିଟରେ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ଲୋକେ ଉତ୍ସାହ ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଫିଲ୍ମ ସେନ୍ସରସିପ୍ ପାସ୍ କରିଛି । ଫିଲ୍ମକୁ ସିବିଏଫସି ପକ୍ଷରୁ 'A' ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛି । ଆସନ୍ତା 20ରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରିଲିଜକୁ ନେଇ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ।
ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସୂଚନା ଦେଇ ସୁପ୍ରିୟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ରହସ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ । ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି । ବଡ଼ ପରଦା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ।'' ସେୟାର ହୋଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରରେ ଏକ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ଧରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଫିଲ୍ମ ନୋ ଇଣ୍ଟେରଭାଲ ବା ବିନା ମଧ୍ୟାନ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚିତ୍ର ଭାବେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୨୦ ରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି । ୯୦ ମିନିଟ୍ ବା ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଅବଧିର ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ କୌଣସି ବ୍ରେକରେ ବସି ହଲରେ ଦେଖିପାରିବେ ଦର୍ଶକ ।
'କଙ୍କଣ' ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ଓ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ
୧୯୭୫ ମସିହାର ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତାରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଆଧାର ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସର କାହାଣୀ ସହ କଳଙ୍କକୁ ନେଇ ଏଭଳି କିଛି ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭିନ୍ନ ଓ ନିଆରା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଅନ୍ଦାଜରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀଙ୍କ ସହ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ଯୋଡି ଓ ଉଭୟଙ୍କ ଅଭିନୟ ପୁରା କାହାଣୀକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ସସପେଏନ୍ସ ଥ୍ରିଲର ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧବିଶ୍ଵାସର ଏ କାହାଣୀରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ନୂଆ ଏକ ଲୁକରେ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ । ଏହାସହ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଚୌଧୁରୀ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଙ୍କିତା । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ‘କଙ୍କଣ’ DB Motion Picturez ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଦୀପକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଓ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସୁବୁଦ୍ଧି । ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସବୁ ବର୍ଗର ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଳାକାର ଓ ପ୍ରଯୋଜକ ।