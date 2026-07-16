ETV Bharat / entertainment

'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ରିଲିଜରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ନିର୍ମାତା

'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଝଟକା । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଲଗାଇଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ । ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ନିର୍ମାତା ।

MAHAPRABHU JAGANNATH
MAHAPRABHU JAGANNATH (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 16, 2026 at 7:22 PM IST

|

Updated : July 16, 2026 at 7:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ'ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗିଛି । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୁକ୍ତିଲାଭର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ । ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ 'ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ'ଙ୍କ ଚିତ୍ରଣକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠିବା ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ।

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁକ୍ତିଲାଭ ଉପରେ ରୋକ୍

ଆନିମେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଆସନ୍ତାକାଲି, ଶୁକ୍ରବାର, ଜୁଲାଇ ୧୭ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଦେବଦତ୍ତ କାମତ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ମାମଲା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସେହି ଦିନ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବା ବେଳେ, ସେ ପରଦିନ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ।

ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି

ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଆସନ୍ତାକାଲି, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (ପିଆଇଏଲ୍)ର ଶୁଣାଣି କରି ରିଲିଜ ଉପରେ ରୋକ ​​ଲଗାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଫିଲ୍ମଟି 'ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ' ଅନୁସାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇନାହିଁ । ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି ଯେ ଫିଲ୍ମର କିଛି ଅଂଶ ଭକ୍ତଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ ।

କ୍ଷତି ସହିବେ ନିର୍ମାତା

ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଦେବଦତ୍ତ କାମତ କୋର୍ଟକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଶିଶୁ ଆନିମେଟେଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଏବଂ ଏହା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ସହିତ ଖାପ ଖାଉ ନଥିବା ଆଧାରରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ (CBFC) ପୂର୍ବରୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ଏବଂ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଆଇନର ଧାରା 5 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ସେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ।

'300 ରୁ ଅଧିକ ସିନେମା ହଲ୍ ବୁକ୍ କରାଯାଇଛି'

ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ 300 ରୁ ଅଧିକ ଥିଏଟର ବୁକ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (PIL) ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ତଥାପି, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ମାମଲାରେ, ଯେପରିକି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସହିତ ଜଡିତ ମାମଲାରେ ସେହି ଦିନ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ।

ହାଇକୋର୍ଟ କ’ଣ କହିଥିଲେ ?

ଜୁଲାଇ ୧୫ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁକ୍ତିଲାଭ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପରେ ଏହି ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ବାକ୍ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନକରି ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲେ ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ସିରିଏଲ୍ ସଫଳତା ପରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଫିଲ୍ମ, ଏହି ଦିନ ହେବ ରିଲିଜ
Last Updated : July 16, 2026 at 7:38 PM IST

TAGGED:

MAHAPRABHU JAGANNATH RELEASE BAN
ORISSA HIGH COURT
ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରିଲିଜ ବ୍ୟାନ
MAHAPRABHU JAGANNATH ANIMATED FILM
MAHAPRABHU JAGANNATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.