'ଜନ ନୟାଗନ' ବିବାଦ: ବିଜୟଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲାନି ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଆବେଦନ କଲେ ଖାରଜ
'ଜନ ନୟାଗନ' ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଲାଗିଛି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ CBFC ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : January 15, 2026 at 1:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଜନ ନୟାଗନ' ରିଲିଜ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଲାଗିଛି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମିଳିଲାନି ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଜୟଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଜନ ନୟାଗନ" ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ (CBFC) ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ । ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଜନ ନୟାଗନ' ଜାନୁଆରୀ 9, ପୋଙ୍ଗଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଏବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ।
'ଜନ ନୟାଗନ' ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏକ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡର କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକକ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଥିଲା । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜକ କେଭିଏନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଏଲଏଲପି ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୋମବାର ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ।
ଏହି ଦିନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି
ଆଜି ଜଷ୍ଟିସ ଦୀପଙ୍କର ଦତ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ମାମଲା ଉଠିଥିଲା । ଏହି ମାମଲାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ମୁକୁଲ ରୋହତ୍ୟାଗୀ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଚାର ପୂର୍ବରୁ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତିନି ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ । ଖଣ୍ଡପୀଠ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ । ରୋହତ୍ୟାଗୀ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଏହି ମାମଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ, "ନଚେତ୍, ମୁଁ ସବୁକିଛି ହରାଇବି"। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦତ୍ତା ହାଇକୋର୍ଟର ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚକୁ ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ଏହି ମାମଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କହିଥିଲେ । ତେବେ କୋର୍ଟ ଜାନୁଆରୀ ୨୦, ୨୦୨୬ ରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ।
ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ଜଣେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଜଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ (CBFC) ବିଜୟଙ୍କ ଆଗାମୀ ତାମିଲ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜନ ନାୟାଗନ୍ କୁ ତୁରନ୍ତ U/A ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ମନୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ CBFCକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଜରୁରୀତା ନାହିଁ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ମାତାମାନେ ସେନ୍ସର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ମୁକ୍ତି ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରି କୋର୍ଟ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ।
"ଆପଣ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଜରୁରୀତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି," ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା । କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ CBFC ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆବେଦନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକକ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ CBFCକୁ ଏହାର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା । ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଏକକ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ CBFC ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ବୋର୍ଡ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ଏକକ ବିଚାରପତି CBFC ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ନଥିଲେ । ତେବେ ଆସନ୍ତା 20ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପରେ ହିଁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବ କି ନାହିଁ ଜଣାପଡିବ ।
