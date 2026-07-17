ETV Bharat / entertainment

ପରଦାକୁ ଆସିବ କି 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ'? କ'ଣ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଆନିମେଟେଡ ଫିଲ୍ମ ନେଇ ବିବାଦ । ରିଲିଜର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆସିଥିବା ବେଳେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ? ଜାଣନ୍ତୁ...

MAHAPRABHU JAGANNATH
MAHAPRABHU JAGANNATH (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 17, 2026 at 1:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଆନିମେଟେଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିବାଦ । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ନେଇ ଆସିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି । ରିଲିଜର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାତା ଆଜି ଏହାର ଶୁଣାଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିପାରିବ ।

ସର୍ବଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତିଲାଭକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ସମୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କେବଳ ଜୁଲାଇ 28 କିମ୍ବା ତା'ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ସମୟରେ କୌଣସି ବିବାଦ କିମ୍ବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି ।

ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ

ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁକ୍ତିଲାଭକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସବ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ - ବିଶେଷକରି, ଜୁଲାଇ 28 କିମ୍ବା ତା'ପରେ - କେବଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିବାଦ କିମ୍ବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ମୁକ୍ତିଲାଭ ସମୟସୂଚୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା; ଏହାକୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ଆପତ୍ତି କିମ୍ବା ମାମଲାର ଆଇନଗତ ଗୁଣ ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଘୋଷଣା ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ରଣ ଉପରେ ବିବାଦ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସମ୍ପୃକ୍ତ କୋର୍ଟରେ ଜାରି ରହିପାରେ ।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ କ'ଣ ?

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟ୍ରେଲର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ରଣକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତିରୁ ଏହି ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା । କିଛି ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ପରମ୍ପରା ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ । ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଚିତ୍ରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ । ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଧାର୍ମିକ ଅବସରରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପ୍ରତିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଏହି ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁକ୍ତିଲାଭକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କାହିଁକି ମୁକ୍ତିଲାଭକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ?

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଗମ୍ଭୀର ଆପତ୍ତି ଉଠିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ନ୍ୟାୟିକ ପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ। କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ହାଇକୋର୍ଟ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ଉପରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସ୍ଥଗିତ ଜାରି କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ।

ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଦେଶ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରିଲିଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କାହାର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି ବିନା ଏହାର ରିଲିଜକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଅନୁଚିତ । ସେମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରିଲିଜ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଯାହାର ଶୁଣାଣି ଆଜି ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ରିଲିଜରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ନିର୍ମାତା

'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ସିରିଏଲ୍ ସଫଳତା ପରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି 'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଫିଲ୍ମ, ଏହି ଦିନ ହେବ ରିଲିଜ

TAGGED:

MAHAPRABHU JAGANNATH ANIMATED FILM
ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ
ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରିଲିକ ରୋକ
MAHAPRABHU JAGANNATH RELEASE
MAHAPRABHU JAGANNATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.