ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମଥୁରାରେ ସନ୍ନି ଲିଓନିଙ୍କ ପରଫର୍ମ, ସନ୍ଥଙ୍କ ବିରୋଧ ପରେ ବାତିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ସ୍ଥାନୀୟ ସନ୍ଥ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ବିରୋଧ ପରେ ମଥୁରାରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ସନ୍ନି ଲିଓନିଙ୍କ ପରଫର୍ମ ବାତିଲ । ଗୁରୁବାର ଏକ ବାରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 31, 2025 at 10:29 AM IST|
Updated : December 31, 2025 at 10:35 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରାରେ ସନ୍ନି ଲିଓନିଙ୍କ ନୂଆ ବର୍ଷ ଇଭେଣ୍ଟ ବାତିଲ । ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ମଥୁରାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସନ୍ଥ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ଗୁରୁବାର, ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଏକ ବାରରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସନ୍ନି ଲିଓନଙ୍କୁ ଡିଜେ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା । ଏହି ଟିକେଟ୍-ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ପରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ସନ୍ଥମାନେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ଧାର୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ପବିତ୍ର ସହରର ପବିତ୍ରତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ ଏକ ଚିଠିରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂମି ସଂଘର୍ଷ ନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମଥୁରା ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ଭକ୍ତି ସ୍ଥାପିତ । ଏପରି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ରଜଭୂମି ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଛବିକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରେ । ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରେ ଏବଂ ତେଣୁ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ଉଚିତ । ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ପରେ, ଆୟୋଜକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
ହିନ୍ଦୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତା ଗିରାଜ ସିଂହ ANI ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ । ସେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସାଧୁମାନଙ୍କର "ଭାବନା"କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ବ୍ରଜଭୂମିର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ବ୍ରଜଭୂମିର ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବିଚାର କରିବା ଏବଂ ସାଧୁ ଏବଂ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବାରଣାସୀରେ ଗଙ୍ଗା ଆଳତୀ କଲେ ସନ୍ନି ଲିଓନି, ଟ୍ରୋଲ କଲେ ୟୁଜର୍ସ
ଧାର୍ମିକ ନେତା ଦିନେଶ ଫଲହାରୀ ଧର୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ କରିବାର କାରଣ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭୂମି ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଥିଲେ, "ସାଧୁ ଏବଂ ସନ୍ଥମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରଜଭୂମି, ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମହାରାସ କରିଥିଲେ । ଏହା ହେଉଛି ତପସ୍ୟାର ଭୂମି, ଏବଂ ଏଠାରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଆମର ଭାବନାକୁ ବୁଝି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ।"
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ